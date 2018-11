Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general Augustin Lazar a afirmat, vineri seara, la vernisajul expozitiei "Represiunea comunista in Romania (1945-1965) - Numitorul comun: Moartea", ca este important "sa fim informati despre ceea ce s-a intamplat in istoria noastra" si sa facem in asa fel incat asemenea lucruri "sa nu se…

- In acest weekend, Romania a fost șocata de știrea ca un polițist din Pitești și copilul sau de 3 ani au fost gasiți morți in casa. Apoi, s-a aflat ca barbatul și-a ucis copilul, apoi s-a sinucis. Chiar mama copilului a facut descoperirea macabra, dupa ce acesta n-a mai raspuns la ușa și la telefon.…

- Moartea lui Ilie Balaci la doar 62 de ani l-a lasat fara cuvinte pe unul dintre cei mai mari admiratori ai sai, Gica Hagi (53 de ani). Intr-o interventie telefonica la DigiSport, "Regele" fotbalului romanesc i-a facut o descriere aparte "Minunii Blonde", apoi a dezvaluit ce i-a spus...

- Ionela Prodan a murit in primavara acestui an, pe 16 aprilie, iar familia și prietenii nu pot trece inca peste pierderea suferita. Fratele artistei de muzica populara a facut declarații emoționante despre ultimele clipe din viața acesteia. „Ultima data cand am vazut-o, am vazut-o la spital aproape in…

- Starea infrastructurii rutiere din Romania este la pamant si in acest moment este greu de gasit o cale de iesire din aceasta situatie. Asta rezulta dintr-un raport emis pe 25 septembrie 2018 chiar de Ministerul Transporturilor la solicitarea Comisiei de specialitate din Camera Deputatilor, document…

- Starea infrastructurii rutiere din Romania este la pamant si in acest moment este greu de gasit o cale de iesire din aceasta situatie. Asta rezulta dintr-un raport emis pe 25 septembrie 2018 chiar de Ministerul Transporturilor la solicitarea Comisiei de specialitate din Camera Deputatilor, document…

- Federatia Sindicatelor Democratice a Politistilor din Romania „Al.I.Cuza” vrea ca majorarile salariale propuse sa aiba loc in proportie de 80% pana in 2020, a declarat, ieri, Christian Ciocan, director de comunicare si purtator de cuvant al Federatiei, potrivit Agerpres. „In ceea ce priveste salarizarea…