Restructurarea guvernului, neluată în calcul de Liviu Dragnea înainte de alegerile europarlamentare Motivul ar fi dificultatea cu care mai pot fi adunati parlamentarii in plen pana atunci, cei mai multi fiind prinsi in campania electorala. "Am vazut ca domnul presedinte Iohannis a respins propunerile, asteptam cu interes motivarea. Voi vorbi ulterior si cu doamna Dancila, sa vedem ce e de facut. Nu cred ca dumneaei va schimba propunerile, nu are de ce. In orice caz, nu se poate vorbi despre o restructurare a guvernului, cel putin nu pana la alegerile europarlamentare. Mai sunt mai putin de trei saptamani pana atunci si este greu sa ii mai adunam pe toti la o sesiune parlamentara pentru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

