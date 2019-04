Restructurarea Guvern. Dăncilă, răspuns pentru Dragnea: Eu am decis! Intrebata de Adevarul daca va accepta restructurarea Guvernului, premierul Viorica Dancila a spus: "Discut cu domnul Dragnea, ne consultam, e presedintele partidului, e normal sa avem discutii pe fiecare proiect. Eu nu am fost de acord cu restructurarea Guvernului pentru ca eu am considerat ca trebuie sa mergem pe calea normala. Am pornit de la doua aspecte: nu vreau Guvernul Dancila 2, vreau sa avem acelasi Guvern. Al doilea motiv e legat de afirmatiile presedintelui Iohannis, potrivit carora se va simti ocolit si va merge la CCR, deci iar se va ajunge la o stiutie de blocaj.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

