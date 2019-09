Restructurare la TAROM de 300 de posturi. Anunțul, la sindicate Sindicatele nu au raspuns pana acum, au precizat sursele citate. Razvan Cuc, ministrul Transporturilor a declarat anterior, intr-o conferinta de presa, ca 300 de posturi aferente directiilor de achizitii, economica si comerciala vor fi restructurate de catre Consiliul de Administratie, iar acestea doar pentru inceput, intrucat din cei 470 de angajati ai departamentelor tehnice, multi nu lucreaza la intregul lor potential. De asemenea, ministrul vrea sa infiinteze un centru separat pentru anagjatii din domeniul tehnic pentru a le permite sa lucreze pentru mai multe companii in afara de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

