Restructurare guvernamentala? Tudose a mers la CEx sustinand o astfel de varianta

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat luni ca este nevoie de o restructurare totala a administratiei centrale si a Guvernului. "Vreau sa intelegeti un lucru, PSD are guvernarea si are mari responsabilitati - trebuie sa facem spitale, trebuie sa asiguram un act medical romanilor, trebuie…

- In conditiile in care s-a vehiculat intens in ultimele zile ca in cadrul Comitetului Executiv al PSD-ului, care sta sa inceapa, la momentul de fata, s-ar putea discuta si despre o eventuala restructurare guvernamentala, o astfel de varianta pare sa ii surada liderului PSD Vrancea. Ajuns la sediul PSD…

- Marian Oprisan, liderul PSD Vrancea, a declarat luni, inainte de sedinta Consiliului National Executiv al PSD, ca este nevoie de o restructurare totala a administratiei centrale si a Guvernului, deoarece acum aparatul central este foarte incarcat.

- Presedintele CJ Vrancea, Marian Oprisan, a declarat luni, la sediul PSD ca este nevoie de o restructurare totala a administrației centrale și implicit a Guvernului. Anunțul vine dupa intalnirea cu premierul Mihai Tudose, care a avut loc la Palatul Victoria in aceasta dimineața.„Vreau sa ințelegeți…

- Cu scurta vreme inainte de sedinta conducerii PSD, la Palatul Victoria au ajuns, rand pe rand, mai multi social-democrati cu nume cunoscute. Au fost discutii cu prim-ministrul Tudose, la care au participat, printre altii, Marian Oprisan, liderul PSD Vrancea, dar si fostul ministru Tutuianu, seful filialei…

- Premierul Mihai Tudose, impreuna cu cativa lideri locali ai PSD, ar vrea sa impuna la sedinta Comitetului Executiv (CEX) de azi o conducere colectiva a partidului (5-6 persoane) in locul lui Liviu Dragnea, au declarat pentru HotNews.ro mai multe surse din PSD. Tudose ar urma sa faca parte din conducerea…

- Seful Guvernului a revenit miercuri la Palatul Victoria, pe agenda premierului figurand o intrevedere cu o delegatie de reprezentanti din randul organizatiilor non-guvernamentale nemultumite de modificarile aduse legilor Justitiei si Codurilor Penale. Pe agenda publica a premierului Tudose, intrevederea…

- OMV Petrom a finalizat doua statii noi de procesare si comprimare a gazelor in judetele Vrancea si Valcea, cu o investitie de peste 130 de milioane de euro, a anuntat compania intr-un comunicat de presa. Prin intermediul noilor staţii, amplasate în localităţile Burcioaia (judeţul…

- OMV Petrom, singurul producator de petrol si gaze din Romania, a finalizat lucrarile de constructie la doua statii noi de tratare a gazelor, in urma unor investitii de peste 130 de milioane de euro incepand cu 2013 si care va permite livrarea de gaze in sistemul national de transport la presiuni…

- Ministrul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Marius Nica, ii face o surpriza neplacuta lui Liviu Dragnea: a anunțat ca instituția condusa de el s-a constituit parte in dosarul “Tel Drum”. La nivel oficial, Marius Nica a susținut ca nu e vorba despre ”persoane” (despre…

- Bre, daca te pune Aghiuta sa te uiti la asa-zisele televiziuni de stiri, care plesnesc de intelepti in economie capitalista, te apuca veselia. Economia duduie, i-a batut pe chinezi la cresterea economica, salariile vor ajunge la Sfantul Petru s.a.m. d. Cand colo, noi suntem parlitii continentului. Potrivit…

- Decizie neasteptata in cadrul forului parlamentar condus de Florin Iordache. Varianta scoaterii Inspectiei Judiciare (IJ) din subordinea CMS-ului si transformarea institutiei intr-una independenta, cum figura in prima faza initiativa de modificare a legii privind functionarea Consiliului Superior al…

- Mesajelor adresate de catre seful statului, presedintii Senatului si Camerei Deputatilor, premierul Tudose si Patriarhul Daniel, in cadrul sedintei solemne de la Parlament, in memoria regelui Mihai, li s-a adaugat si discursul sustinut de catre Custodele Coroanei. Principesa Margareta a urcat la tribuna…

- Pe fondul crizei imunoglobulinei si a unei vieti curmate pe fondul lipsei acestei substante, in conditiile in care femeia care a pierit era internata intr-un spital, premierul a discutat, in cursul dimientii, cu ministrul Sanatatii si cu responsabilii din domeniul aprovizionarii cu medicamente. Subiectul…

- S-a miscat pamantul in Vrancea, zona cunoscuta pentru activitatea seismica intensa. Cutremurul s-a produs la ora 3 si 49 de minute, in dimineata acestei ultime zile a saptamanii si a avut, conform INFP, 3.4 grade magnitudine. Specialistii de la Institutul de Fizica a Pamantului au transmis si faptul…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Vrancea, Marian Oprisan, a ramas, miercuri, fara permis de conducere dupa ce a fost surprins de aparatul radar in judetul Buzau conducand cu 191 de kilometri la ora.Presedintele CJ Vrancea, social democratul Marian Oprisan, a fost filmat de aparatul radar…

- In seara protestelor, Romania TV a fost postul de știri cu cele mai mari audiențe, deși a fost televiziunea care a acordat cel mai putin spatiu de emisie mișcarilor de strada. Antena 3, care a relatat mai mult despre proteste, a avut cifre aproape la jumatate fața de Romania TV, la nivel național,…

- Aflat la Parlament, unde s-a dezbatut si supus votului motiunea de cenzura la adresa Cabinetului pe care il conduce prim-ministrul Tudose a confirmat faptul ca guvernantii iau in calcul plafonarea unor amenzi. Inca nu se stie, insa, cand anume va ajunge pe masa Executivului actul normativ in cauza.…

- Pana sa se afle soarta motiunii de cenzura initiate de liberali, si dupa ce a urcat in doua randuri la tribuna salii in care s-a dezbatut si, ulterior, supus votului demersul Opozitiei, seful Guvernului a raspuns catorva intrebari din partea presei. Una dintre ele a vizat notiunea invocata in rezolutia…

- In absenta celor doi sefi ai Camerelor, dar cu premierul Tudose si mai multi ministri in sala, la Parlament a inceput sedinta in care se dezbate motiunea liberalilor indreptata catre actualul Executiv. La momentul de fata se citeste textul motiunii de cenzura. E de mentionat ca, inainte ca a acest lucru…

- UNPR se reorganizeaza si declanseaza o serie de alegeri in filialele judetene. Sambata, 18 noiembrie, a avut loc Conferinta Judeteana UNPR Braila, judetul de origine al premierului Tudose. La eveniment au participat 231 de membri, care au ales-o presedinte pe Mariana Nistor. Au mai fost prezenti…

- Mai-marii PSD si premierul Tudose sunt, la momentul de fata, la Baile Herculane. Au plecat din Capitala inca din cursul zilei trecute, pentru a participa la Comitetul Executiv, o sedinta cat se poate de importanta pentru PSD. In care, printre altele, ar urma sa se analizeze masurile din programul de…

- Pe langa intrevederea cu sindicalistii de la CNSRL Fratia, premierul a avut discutii, in cursul zilei de miercuri, si cu reprezentantii medicilor de familie, intalnire desfasurata chiar inaintea sedintei saptamanale de Guvern. De altfel, Tudose a tras o concluzie despre discutiile in cauza inca din debutul…

- Aducand in discutie, in fata asistentei prezente, in aceasta dupa-amiaza, la Romexpo, la CongresulTSD, un dialog avut cu un tanar social-democrat, seful Guvernului si-a facut, practic, publica parerea despre unul dintre ministrii din echipa pe care o conduce la Palatul Victoria. Este vorba despre Lia…

- In ziua in care pe agenda Guvernului s-au aflat modificarile Codului fiscal care au generat ample discutii in ultima vreme, un sondaj IMAS -menit a scoate la iveala cum anume stau principalii actanti ai scenei politice la capitolul incredere -indica faptul ca prim-ministrul Tudose coboara de la 23,2%…

- Iordache, cu o noua varianta pentru abuzul in serviciu: Luam in calcul si redefinirea abuzului Presedintele Comisiei speciale privind Justitia, deputatul PSD Florin Iordache, a declarat, miercuri, ca sunt doua variante de lucru cu privire la abuzul in serviciu – stabilirea unui prag si redefinirea…

- La foarte scurta vreme dua ce a fost votat in fruntea ANCOM-ului, pe langa faptul ca a facut referire la noua sa functie, Sorin Grindeanu a raspuns si unor intrebari ce tin de subiectul cel mai urmarit al ultimei perioade: asa -numita “revolutie fiscala” anuntata de actualul Executiv. Cand a fost vorba…

- Cum reprezentantii CNSLR Fratia au transmis, joi dimineata, ca fac pasii necesari in vederea declansarii grevei generale, nemultumiti de trecerea contributiilor de la anagajator al angajat, Tudose si Dragnea au fost intrebati, cateva ore mai tarziu, pe cand se aflau la Deva, cum comenteaza acest mesaj.…

- Printre alte aspecte pe care le-au aflat ministrii si opinia publica in cadrul primei parti a sedintei de Guvern de miercuri, cea la care presa are acces, a fost si aceea ca prim-ministrul a anuntat ca se vor face vizite pe santiere. “Eu va anunt ca, incepand de astazi, o sa avem niste vizite pe […]…

- Președintele Comisiei speciale a Parlamentului pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii legislative in domeniul justitiei, fostul ministru Florin Iordache (PSD), a depus, marți, in Parlament, proiectele privind legile justiției, demers pe care nu și l-a mai asumat Guvernul ci a ramas…

- Premierul si liderul PSD au clarificat unele zvonuri aparute in spatiul public, cu privire atat la procentul privitor la impozitul pe venit, cat si cu deficitul bugetar. In prima faza, a fost seful Guvernului cel care a negat varianta reducerii impozitului pe venit pana la cuantumul de 12%. “Noi vorbim…

- Continua evenimentele prilejuite de Ziua Armatei Romane. Atat seful statului, cat presedintii celor doua Camere, premierul, precum si ministrii Apararii si Internelor, Patriarhul Daniel, dar si alte oficialitati militare participa, la momentul de fata, la un ceremonial desfasurat la Mormantul Ostasului…

- Premierul sustine ca deficitul bugetar pe anul in curs e sub 3%, ceea ce inseamna ca se incadreaza in limita de 3% impusa la nivelul statelor UE. Raspunzand mai multor intrebari pe aceasta tema, formulate ca urmare a aparitiei cifrelor Eurostat, conform carora Romania ar avea, in trimestrul doi al…

- In ciuda faptului ca deunazi s-a speculat intens ca pe ministrul Finantelor l-ar putea paste schimbarea, pe fondul declaratiilor sale din ultima vreme, arhicomentate si interpretate, de vreme ce nu se poate spune ca au fost prea clare, nici seful sau direct, premierul, si nici liderul PSD nu dau semne…

- Atat pe vremea indelungatei guvernari „portocalii”, dar cat si pe cea asigurata de „defuncta” USL, liberalii au penetrat cam toate institutiile statului roman, inclusiv cele de forta. Astfel ca, de la regii autonome si ministere pana la structurile informative, aproape peste tot, esaloanele doi si trei…

- Prezent, alaturi de ambasadorul american in Romania, dar si de reprezentanti ai corpului diplomatic, la deschiderea Business Development Conference, eveniment inclus in cadrul forumului Trade Winds 2017, premierul a trecut in revista, printre altele, zonele cu potential investitional. “Avem in Romania…

- Sefii PSD si ALDE, respectiv Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, se fla, la aceasta ora in sedinta la Parlament. La intrevederea la care se asteapta sa se discute, printre altele, aspecte ce tin de proiectul de buget pentru anul viitor, e prezent si prim-ministrul Tudose. De alfel, acest subiect…

- Transand pe un ton categoric varianta ca premierul i-ar fi cerut demisia, in cadrul CEx-ului-maraton de saptamana trecuta, Liviu Dragnea a confirmat, insa, faptul ca pe langa Sevil Shhaideh si Rovana Plumb, care si-au depus demisiile din Guvern, asemeni lui Razvan Cuc, au mai fost social-democrati dispusi…

- Stiti cand se transforma militia in caricatura? Cand odraslele de militieni se cred subtile, cand se autosuspecteaza de machiaverlacuri. Baiatul sefului de post Dragnea si fiul sefului de militie pe Braila (Tudose) s-au hartuit saptamana trecuta ca doi geambasi care se visau cavaleri. Dragnea si Tudose…

- Inainte de a incepe Comitetul Executiv al PSD-ului, convocat pe fondul recentelor declaratii facute de premier in presa, secretarul general al formatiunii a parut sa excluda ipoteza unei demisii a actualului sef al Guvernului, la fel cum a facut si in cazul unei eventuale motiuni de cenzura. “Este putin…

- N-a trecut multa vreme de cand presedintele spunea, de la Craiova, ca a discutat cu Tudose si ca acesta i-a transmis “optiunile domniei sale”, ca i se pare ca premierul e “de buna credinta” si ca vrea un Guvern cu “oameni curati”, dar si ca partidul care a castigat alegerile “sa-si faca treaba, sa guverneze”,…

- De la Craiova, unde a participat la lansarea celui mai recent model de autoturism marca Ford, Klaus Iohannis le-a transmis social-democratilor “sa-si vada de treaba” si “sa produca rezultate”. Intrebat, printre altele, daca s-ar intampla ca si actualul Guvern sa cada – cu trimitere la situatia Executivului…

- Chemata, in cursul dupa-amiezii, la Directia Nationala Anticoruptie, unde a stat pret de o ora, Sevil Shhaideh a absentat de la sedinta saptamanala de Guvern. Ministerul pe care il conduce Shhaideh a fost reprezentat, insa, la sedinta condusa de Tudose de catre unul dintre secretarii de stat din MDRAPFE,…

- Liderul social-democrat si prim-ministrul Tudose se afla, la momentul de fata, la Camera, sedinta in cadurl careia se supune la vot motiunea simpla pe Sanatate. Demersul semnat de 102 parlamentari ai PNL, USR si PMP il vizeaza pe actualul sef al Ministerului Sanatatii, in cazul caruia i se cere premierului…

- Sunt sedinte peste sedinte si discutii in randul formatiunii social-democrate, dupa recentele declaratii ale prim-ministrului. De altfel, premierul a venit miercuri la Palatul Parlamentului, oprindu-se, potrivit Antena 3, in biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Sunt mari sanse ca…

- Dragnea si Tudose au iesit impreuna la declaratii, pe scarile din fata intrarii in sediul central al Partidului Social Democrat, anuntand cateva concluzii ale discutiilor avute timp de mai multe ore, pe fondul recentelor declaratii ale premierului. Imediat ce Liviu Dragnea a prezentat, in cateva fraze,…

- S-a incheiat sedinta informala de la sediul PSD, la care au participat liderii formatiunii, dar si prim-ministrul Tudose, astfel ca atat Liviu Dragnea, cat si premierul au iesit si au facut cateva scurte declaratii, seful formatiunii anuntand din start ca nu vor raspunde intrebarilor presei. Astfel,…

- Pe langa faptul ca a confirmat ca presedintele Iohannis a avut, in cursul acestei zile, discutii, la Cotroceni, cu premierul, purtatorul de cuvant al primului om in stat a transmis si un mesaj adresat social-democratilor, dupa ce deunazi Tudose anunta o “miniremaniere” si faptul ca relatia cu Dragnea…

- Premierul e gata sa propuna PSD o lista cu mai multe nume de ministri care considera ca ar trebui sa paraseasca actuala echipa guvernamentala. Fara sa dea vreun nume, seful de la Palatul Victoria a dat de inteles ca “miniremanierea” ar viza cinci ministri si ca lucrurile s-ar putea lamuri in cursul…