- Soferii maramureseni care conduc autovehicule care au o capacitate mai mare de 7,5 tone trebuie sa stie ca, incepand din aceasta seara va fi restrictionata intrarea acestor autovehicule pe teritoriul Ungariei. Cei care se afla deja in tara vecina vor fi nevoiti sa stationeze pana la ridicarea restrictiei.…

- In cursul noptii de duminica spre luni, in jurul orei 01:00, polițiștii de frontiera bihoreni au declanșat o acțiune specifica pe linia combaterii migrației ilegale, in urma careia au oprit pe comunicația Arad – Oradea, la intrarea in localitatea Ciumeghiu, doua autoutilitare, marcile Peugeot…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II, judetul Arad - Csanadpalota, Ungaria, au depistat 19 cetateni straini, din Yemen, Somalia, Afganistan si Irak, care au incercat sa iasa ilegal din tara, ascunsi in interiorul unui autovehicul, in cutii de carton, informeaza…