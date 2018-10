Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Constanța, prin S.C. Confort Urban, asfalteaza in aceasta noapte doua intersecții importante din oraș. Este vorba despre intersecția dintre bulevardele Tomis cu Ferdinand și intersecția bulevardului Ferdinand cu strada Mihai Viteazu. Lucrarile incep la ora 20.00, cu frezarea carosabilului…

- Primaria Municipiului Constanta anunta ca vineri, 14.09.2018, intre orele 08.00 17.00, traficul rutier va fi complet restrictionat in zona Poarta 1, pentru turnarea covorului asfaltic. Masura este luata ca urmare a lucrarilor de reconfigurare si modernizare a zonei, iar restrictiile se vor aplica pe…

- Conform Infotrafic începând de astzi 10 septembrie 2018 se va închide circulaia rutier pe Autostrada A1 SibiuDeva între kilometrii 353660 i 368650 pe tronsonul cuprins între nodul rutier oimu i nodul rutier Simeria (în judeul Hunedoara) traficul urmând s se desfoar...

- Circulatia rutiera va fi inchisa total, sambata, incepand de la ora 8.00, pe DN 7C - Transfagarasan, pe tronsonul cuprins intre Barajul Vidraru pana la tunelul spre Balea Lac, anuntan Politia Arges. Restrictia va fi impusa pentru desfasurarea unei competitii de triatlon, scrie News.ro.…

- Incendiu de proporții in aceasta seara (azi, 25 august) la Palatul Episcopiei greco-catolice din Oradea. Un turn s-a prabușit. In jurul orei 21.30, flacarile au pus stapanire pe acoperisul Palatului Episcopal, incendiul generand in scurt timp flacari inalte. Nu se stie inca daca sunt victime omenesti.…

- Circulatia rutiera va fi restrictionata pentru desfasurarea unei procesiuni religioase, in intervalul orar 19,00-20,30. Politia recomanda soferilor ca in amintitul interval sa foloseasca rute ocolitoare.

- In perioada 4 august, ora 08.00 – 5 august, ora 20,00, pe strada Calea Craiovei din municipiul Pitești, pe tronsonul cuprins intre intersecția cu strada Mircea Voda și intersecția cu strada Frații Golești, pe sensul de coborare, se vor desfașura lucrari de reparatie a partii carosabile, cu restrictionarea…

- Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile din ultimele saptamani, Citadin SA este nevoita sa amane termenele de finalizare a lucrarilor de reparații facute pe doua strazi din municipiu. Astfel, pana sambata, 4 august, intre orele 8.00 și 18.00, echipele Citadin SA vor lucra, in funcție de condițiile…