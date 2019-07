Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Florin Roman a depus la Senat un proiect care prevede creșterea sancțiunilor între 9 și 20 de puncte amenda plus suspendarea permisului pentru o perioada de 90 de zile pentru depașire neregulamentara sau conducerea sub influența alcoolului.Inițiativa legislativa a liberalului…

- Mai sunt cateva zile pana cand va intra in vigoare o hotarare locala care ii vizeaza pe toti proprietarii de cai din comuna buzoiana Merei, dar si din imprejurimi. Decizia impune restrictii privind accesul cu caii pe drumurile cu asfalt din statiunea Sarata Monteoru. Din aceasta vara, atelajele cu tractiune…

- Conform autoritaților, spitalul din Ciacova nu mai este funcțional din 2011, iar cladirile sunt ale primariei. Un investitor privat și-a anunțat intenția de a realiza acolo o unitate sanitara, dar pentru acest lucru era nevoie de o Hotarare de Guvern. „Noi am gasit o unitate medicala care…

- S-a intamplat marți, 8 mai, preț de cateva ore, timp in care polițiștii rutieri, de ordine publica și investigații criminale, cu sprijinul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice și ai Biroului de Combatere a Delictelor Silvice au desfașurat o acțiune pentru identificarea și sancționarea…

- Bugetul municipiului Iasi a fost aprobat, in aceasta seara, dupa o sedinta care s-a desfasurat pe parcursul a noua ore. Documentul a fost votat de reprezentantii tuturor formatiunilor din Consiliul Local, cu exceptia celor de la PNL. Bugetul Iasului este de 783 de milioane de lei, a precizat primarul…

- Peste 40 de sanctiuni contraventionale au aplicat politistii rutieri in primele trei luni ale acestui an, ca urmare a nerespectarii semnificatiei culorii rosii a semaforului electric. Au fost organizate sase actiuni. In perioada 1 ianuarie-31 martie a.c., oamenii legii au actionat in principalele intersectii…

- Primarul municipiului Alexandria, Victor Dragusin, a declarat, vineri, ca toate solicitarile venite de la partide de organizare a unor manifestari in zona centrala a orasului, respectiv cererile depuse de PSD, PNL si PMP, au fost respinse de catre Consiliul Local avand in vedere lucrarile de refacere…