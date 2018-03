Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia rutiera va fi restrictionata sambata, intre orele 9,00 si 12,00, pe str. Academiei intre str. Ion Campineanu si str. Dem I. Dobrescu, iar incepand cu ora 8,00, progresiv, daca situatia o va impune, pe soseaua Kiseleff, intre str. Arh. Ion Mincu si Piata Victoriei, in urma unui protest…

- Federatia Patronatelor Societatilor de Constructii (FPSC) a transmis luni un document in care arata ca holdingul municipal „Bucuresti - Capitala europeana”, format din 22 de firme, „sfideaza principiile achizitiilor publice” intrucat acestea apar simultan ca operatori si ca autoritati contractante.

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat, luni, ca lapovita si ninsoarea vor continua zilele urmatoare in Capitala, favorizand aparitia poleiului. Brigada Rutiera precizeaza ca, in momentul de fata, se circula normal, nu sunt artere blocate si nu au fost inregistrate accidente grave.

- In zilele de weekend, politistii rutieri au actionat pe raza intregului judet, pentru prevenirea si combaterii principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, aplicand aproape 400 de sancțiuni contravenționale șoferilor indisciplinați. Politistii au constatat si 6 infracțiuni și au aplicat in…

- Cele mai mari ponderi in totalul inmatricularilor de autovehicule din 2017 se regasesc in Bucuresti-Ilfov si in nord-vestul Romaniei, atat la masinile pentru pasageri, cat si la cele pentru marfa, arata datele dintr-un studiu publicat de Institutul National de Statistica (INS). La autovehiculele…

- Cateva zeci de persoane s-au adunat, sambata dimineata, in fata Salii Palatului, din Capitala, unde are loc Congresul extraordinar al PSD. Trei dintre protestatari au fost ridicați de forțele de ordine. Reprezentanții Jandarmeriei au precizat ca este interzisa desfasurarea simultana a doua sau mai…

- Traficul va fi restrictionat sambata pe anumite artere din Capitala, in contextul desfasurarii la Sala Palatului a Congresului PSD. Brigada Rutiera a Capitalei informeaza ca debarcarea si imbarcarea participantilor la congres se vor face pe banda I pe calea Victoriei, intre str. Stirbei Voda…

- Traficul va fi restrictionat sambata pe anumite artere din Capitala, in contextul desfasurarii la Sala Palatului a Congresului PSD.Brigada Rutiera a Capitalei informeaza ca debarcarea si imbarcarea participantilor la congres se vor face pe banda I pe calea Victoriei, intre str. Stirbei Voda…

- Sfarșitul de saptamana aduce un aer de primavara presarat cu zambete de fete și miros de flori. Doamnele și domnișoarele sunt invitate la dans in tot felul de locuri din Capitala, iar cele mici sunt așteptate la un “Atelier de Pisici”.

- Circulatia rutiera este restrictionata pe anumite tronsoane ale autostrazii A1 Bucuresti - Pitesti, joi, pana la ora 17.00, ca urmare a unor lucrari de reparatii.Citeste si: Un jurnalist PUNE TUNURILE pe Dragnea: 'Nu poate explica de ce a ales sa fie TURNATOR al colegilor...' Conform…

- Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, astazi, in intervalul orar 09:00-17:00, pe Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti circulatia rutiera este restrictionata pe a doua banda a sensului catre Capitala, intre kilometrii 79 si 55, din cauza lucrarilor care se executa pentru inlocuirea parapetelui…

- Conform estimarilor meteo de ultim moment, Capitala va fi lovita, și in zilele ce urmeaza, de un val de ger, precum și de precipitații sub forma de lapovița și ninsoare. De asemenea, ANM a transmis ca se vor inregistra temperaturi extrm de scazute, ce pot ajunge pana la -15 grade.

- Serviciul "InfoTrafic" al Inspectoratului Național de Patrulare, informeaza:La moment in Capitala sunt inregistrate 2 accidente rutiere, pe urmatoarele strazi:Dacia intersecție cu Trandafirilor;Valea Crucii 9, cu implicarea a 3 autovehicule.

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se vor afla, de luni dimineata, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. UPDATE 09:33: IGSU: Mai multe masini au derapat, au fost blocaje si restrictii temporare in trafic Pompierii au intervenit, in ultimele 24 de ore, in 10 localitati…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat, miercuri, ca de la finele saptamanii va patrunde in tara o masa de aer rece de origine polara. Astfel, in weekend se vor inregistra valori intre -13 si - 18 grade Celsius in nordul Moldovei si in estul Transilvaniei, iar in Capitala se va ajunge…

- Politistii din Capitala au constatat, in doua saptamani, aproape 300 de infractiuni, cele mai multe fiind furturi din autoturisme. In aceeasi perioada, s-au produs 127 de accidente rutiere, in care doua persoane si-au pierdut viata si 140 au fost ranite.Citeste si: Raport DEVASTATOR al Curtii…

- Potrivit unui bilant prezentat, miercuri, de reprezentantii Politiei Capitalei, in primele doua saptamani ale lunii februarie, politistii au constatat in flagrant 294 de infractiuni, in timpul sau imediat dupa savarsirea acestora, infractiuni care se inscriu in gama celor ce aduc atingere patrimoniului,…

- Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea art.109 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice este initiata de parlamentari PNL, printre care senatorul Alina Gorghiu si deputatii Raluca Turcan si Florin Roman, scrie mediafax.ro. „Atat prin…

- Mama unui copil cu autism, reprezentanta Asociatiei pentru Neurodiversitate, ii transmite prim-ministrului Viorica Dancila un mesaj amplu, in care ii cere ca, in loc de scuze dupa declaratia in care i-a numit „autisti“ pe cei care ar dezinforma Uniunea Europeana, demonstrand o totala lipsa de empatie…

- Circulatia rutiera este restrictionata vineri, in București, pe str. Luterana, intre str. Stirbei Voda si str. General Berthelot, din cauza unei avarii la reteaua de apa, anunta Brigada Rutiera a Capitalei.

- Meteorologii anunța ca vremea se incalzeste si ramane peste valorile normale pentru aceasta perioada a anului, insa nu vor lipsi nici precipitațiile, sub forma de ploaie, lapovița și, pe alocuri, ninsoare.

- Marșul pentru viața este organizat de cațiva ani la Timișoara și in alte orașe din țara și din lume. Marșul este unul pro viața și impotriva avorturilor. Pe un traseul care va fi stabilit, mai mulți reprezentanți ai diferitelor confesiuni vor marșalui prin urbea de pe Bega cu pancarte cu…

- Pana pe 29 decembrie este suspendat traficul rutier pe mai multe portiuni de drum din Capitala, in legatura cu efectuarea unor lucrari de pozare a canalizarii. Despre aceasta informeaza Inspectoratul National de Patrulare (INP), citat de IPN.

- Mitinguri antiguvernamentale sunt anuntate pentru duminica in Piata Victoriei din Capitala, precum si in mai multe orase din tara: Sibiu, Cluj, Pitesti, Bistrita. Manifestantii cer modificarea Codului fiscal, retragerea proiectului de modificare a legilor Justitiei si demisia persoanelor cu probleme…

- Și in aceasta ediție despre performanța, despre dorința de reușita a tinerilor. In acest sens, o echipa de studenți construiește an de an mașini cu care participa la competițiile de profil de pe intreg mapamondul. Este vorba despre T.U Iași Racing ce are in componența 19 studenți. Unul dintre coordonatorii…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau calatoresc in Republica Croatia ca prognozele meteorologice indica importante caderi de precipitatii sub forma de ninsoare.Din cauza stratului de zapada actual, se inregistreaza intarzieri ale mijloacelor de transport…

- Ministerul Afacerilor Interne a pus in dezbatere publica, miercuri, proiectul privind formarea initiala, in anul 2018, in institutiile de formare ale MAI a politistilor locali cu atributii in domeniul ordinii si linistii publice si in domeniul circulatiei rutiere, informeaza un comunicat transmis…

- Controalele intreprinse de politisti in trafic la finele saptamanii trecute au dus la identificarea unor soferi care au savarsit abateri grave de la normele de circulatie rutiera. Doi dintre acestia, in varsta de 46 si, respectiv, 32 de ani, care au pus in pericol siguranta traficului rutier si a ...

- Capitala spaniola, condusa de doi ani de o fosta judecatoare de la Tribunalul Suprem, a anuntat miercuri ca a infiintat un birou de lupta impotriva coruptiei, condus de catre un magistrat pensionar, insarcinat sa impiedice fraudele sau conflictele de interese, relateaza AFP, citata de News.ro.

- Numarul misiunilor jandarmilor din Capitala de asigurare a ordinii publice la manifestarile de protest a crescut anul trecut cu aproximativ 12% fata de 2016, in medie avand loc 2-3 actiuni de protest pe zi, potrivit bilantului de activitate a Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti…

- Situație scandaloasa intr-un bloc din Capitala. O pensionara, administrator al unui imobil din sectorul 4, și-a lasat vecinii cu datorii totale de peste 100.000 de euro la utilitați. De doi ani, oamenii stau fara caldura și apa calda și așteapta o rezolvare de la poliție. In mijlocul iernii, zeci de…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a precizat, duminica seara, referindu-se la protestele de strada, ca ar trebui asumate astfel de adunari publice". "Eu cred ca ar trebui sa fie asumate aceste adunari publice, ele sunt permise de lege daca sunt autorizate, si nu vad de ce, daca s-ar face…

- Meteorologii anunța un ciclon de aer rece, care va intra in țara sambata, pe 20 ianuarie, și ninsori abundente in sudul țarii, inclusiv in Capitala, de duminica, 21 ianuarie, iar stratul de zapada va atinge 10-15 centimetri. "Sambata, aceste precipitații se muta, treptat, pe partea de sud-est, parțial…

- Serviciul "InfoTrafic" al INP, informeaza:La moment sunt inregistrate accidente rutiere:Petricani 21, partea carosabila blocata din cauza accidentului;intersecția strazilor: T.Vladimirescu – D.Rișcanu;Calea Ieșilor, intrare in municipiul Chișinau.

- Pentru atitudine conștiincioasa fața de indeplinirea misiunilor de serviciu, profesionalism și contribuție la menținerea ordinii publice și asigurarea securitații rutiere in perioada sarbatorilor de iarna pe durata activitaților organizate la Targul de Craciun din Capitala, zece angajați ai Inspectoratului…

- Doua accidente rutiere s-au produs cu putin timp in urma in capitala. Mai exact, acestea au fost inregistrate la intersecția strazilor Petricani – M.Viteazul, sens giratoriu Supraten si la intersecția strazilor Ștefan Cel Mare – Ciuflea, direcția spre Ismail. Totodata, Inspectoratul National de Patrulare…

- Dupa ce zilele trecute o tara a ramas marcata de cazul politistului de la Brigada Rutiera din Capitala care ar fi abuzat de mai multi minori, un nou caz se afla in atentia spatiului public. Din informatiile obtinute in exclusivitate de catre reporterii Cotidianului Buna Ziua Iasi, parintii unei minore…

- Barbatul care a agresat doi copii in cartierul Drumul Taberei din Capitala a fost reținut, luni, de poliție și dus la audieri. Cei care l-au recunoscut pe suspect sunt polițiști de la Brigada Rutiera, care au susținut ca este coleg cu ei. Timp de patru zile, sute de polițiști l-au cautat pe barbatul…

- Politistii au impus mai multe restrictii de trafic in Capitala pentru organizarea Revelionului in Piata George Enescu, manifestare la care organizatorii estimeaza ca vor participa 30.000 de persoane. In unele zone restrictiile au intrat in vigoare, in altele urmand a fi valabile de duminica dupa-amiaza.

- 'Intr-o prima faza, propunerea organizarii evenimentului a fost inaintata Comisiei pentru organizarea si desfasurarea adunarilor publice din cadrul PMB, comisie din care fac parte toate institutiile cu responsabilitati in asigurarea ordinii si linistii publice, inclusiv Brigada Rutiera. Facem precizarea…

- Au venit sarbatorile și ne despart doar cateva zile de trecerea in 2018! Insa, așa cum se intampla an de an, toate vin la pachet și cu ceva restricții in trafic. Așadar, circulatia rutiera va fi restrictionata in ziua de 31 decembrie 2017, incepand cu orele 19.00, in Piata George Enescu, unde va avea…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) instituie restrictii de circulatie pentru autovehiculele comerciale, in perioada 24-26 decembrie, pe Autostrada Soarelui (A2) si pe doua drumuri nationale.