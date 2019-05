Stiri pe aceeasi tema

- Pe toata durata desfașurarii evenimentelor prilejuite de vizita in Romania a Papei Francisc, IGSU va lua toate masurile pentru gestionarea eficienta a potențialelor situații de urgența. In cele patru orase din tara in care Sanctitatea Sa va oficia slujbe religioase și se va intalni cu pelerinii, se…

- Locatarii din mai multe imobile au fost rugati, prin intermediul unui anunt afisat la intrarea in cladiri, sa respecte mai multe recomandari necesare in astfel de situatii. Acestora li s-a transmis ca observarea activitatilor ocazionate de vizita Suveranului Pontif se poate realiza de pe spatiile…

- Papa Francisc in Romania. Sfaturi utile pentru pelerinii care participa la evenimente Cateva informații utile pentru pelerinii care vor merge la evenimentele cu ocazia vizitei Sfantului parinte Papa Francisc in Romania: - Cei care vor sa asiste la evenimente sunt rugați sa-și planifice bine…

- Toate structurile Serviciului Roman de Informații și serviciile de intervenție, armata, și nu numai, sunt pregatite pentru vizita Papei Francisc in Romania, susține Romania TV. Cu doua saptamani inainte de vizita oficiala elicoptere ale Ministerului Afacerilor Interne survoleaza traseele…

- Conform MTI, seful statului maghiar va sosi la Sumuleu Ciuc impreuna cu sotia sa, Anita Herczegh.O saptamana mai tarziu, Janos Ader si sotia vor fi prezenti si la traditionalul Pelerinaj de Rusalii de la Sumuleu Ciuc, care are loc in 8 iunie.Pentru slujba Papei Francisc s-au inscris,…

- Au inceput inscrierile pentru vizita Papei Francisc in Romania. Cei care doresc sa participe la Liturghia din 31 mai, oficiata de Papa Francisc la Catedrala ''Sfantul Iosif'' din Bucuresti, se pot inscrie pe o platforma online pana pe 30 aprilie, fara o limita de locuri.

- Reprezentantii Bisericii Catolice au tinut luni o conferinta de presa la care au prezentat programul vizitei Papei Francisc in Romania si au vorbit despre provocarile pe care le presupune aceasta.Papa Francisc va vizita Romania in perioada 31 mai – 2 iunie 2019, la invitatia autoritatilor…

- Astazi, 25 martie 2019, Sfantul Scaun a comunicat noi detalii privind vizita Suveranului Pontif in Romania. Conform comunicatului, duminica 2 iunie 2019, Sfantul Parinte Papa Francisc va beatifica pe cei șapte episcopi romani greco-catolici uciși din ura fața de credința in diferite locuri din Romania…