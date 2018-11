Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a salutat joi acordul privind termenii de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana si a declarat ca statele membre din Blocul comunitar trebuie sa se asigure ca aceasta este finalizata, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Rusia blocheaza accesul observatorilor internaționali la depozitul de armament de la granița dintre Ucraina și Moldova, unde sunt stocate mai mult de 20.000 tone de muniție, a declarat Vadim Cernîș, ministrul pentru teritoriile ocupate temporar și persoanele stramutate intern din Ucraina,…

- Republica Coreea și Republica Populara Democratica Coreeana (RPDC) au convenit vineri, 9 noiembrie, sa lanseze un program-pilot pentru schimbul de informații privind bolile contagioase, ca parte a masurilor de cooperare in sectorul sanatații. Acordul a fost semnat in timpul unei reuniuni la biroul comun…

- Liga Militarilor Profesionisti a anuntat astazi ca ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a semnat, in cursul zilei de astazi, un proiect de act normativ care cuprinde o serie de modificari de substanta ale Legii 384 2006 privind statutul soldatilor si gradatilor profesionisti.Potrivit unui mesaj…

- Italia isi va inchide aeroporturile pentru zborurile neautorizate cu migranti din Germania, a declarat duminica ministrul de interne Matteo Salvini, pe fondul relatarilor ca landul Bavaria ar pregati deportari in masa de migranti in Peninsula, transmit dpa si Reuters. "Daca cineva, la Berlin…

- Ministrul de interne italian Matteo Salvini este singurul obstacol in calea incheierii unui acord intre Berlin si Roma cu privire la returnarea migrantilor catre Italia daca ei au fost inregistrati intai in aceasta

- O zi fara mașini in București. Mai exact, niciun autoturism sa nu circule in Capitala pe data de 22 septembrie. Masura se inscrie in cadrul inițiativei europene „Saptamana Europeana a Mobilitații”. „Ziua de 22 septembrie va fi desemnata ca «Ziua fara autoturisme» in Municipiul București. Pe 22 septembrie,…

- Ministrul german de externe, Heiko Maas, este de parere ca Europa trebuie sa infiinteze sisteme de plata independente de SUA daca doreste sa salveze acordul privind programul nuclear iranian, incheiat intre Teheran si marile puteri ale lumii si care a fost abandonat de catre presedintele american…