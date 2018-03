Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a instituit joi restrictie de tonaj pe anumite sectoare DN6 DN6 pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone , din cauza dezghetarii rapide a stratului de zapada existent. Conform unui comunicat al CNAIR,…

- In ultimele 24 de ore, peste 120 de pompieri cu 40 mijloace tehnice au intervenit pentru limitarea și inlaturarea efectelor generate de topirii stratului de zapada și creșterii nivelului panzei freatice din anumite zone. In cursul zilei de ieri și in timpul nopții, pompierii militari au acționat pentru…

- Pompierii au intervenit in mai multe localitați din județul Teleorman dupa ce topirea zapezii și precipitațiile au produs inundații. A fost afectata și circulația rutiera pe DN6. Topirea brusca a zapezii și precipitațiile din ultima perioada au favorizat producerea unor inundații locale in comuna Draganești…

- Zeci de pompieri au intervenit, in ultimele ore, in mai multe zone din jduetul Teleorman pentru evacuarea apei acululate in curti, case si pe drumuri in urma ploilor si a topirii zapezii. Astfel, conform datelor furnizate de ISU Teleorman, una dintre localitatile afectate este Draganesti Vlasca,…

- Trenurile circula cu restrictie pe calea ferata Videle-Giurgiu, intre statiile Tarnavele si Vlasca, din cauza inundarii caii ferate in urma topirii zapezii. Din acelasi motiv se circula pe o singura directie de mers in zona intersectiei Drumului National 6 cu Drumul Judetean 503, in localitatea Draganesti…

- Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca pe sectia de cale ferata 903, Videle - Giurgiu, intre statiile Tarnavele si Vlasca, judetul Teleorman, circulatia feroviara se desfasoara cu restrictie de 20 km/h, iar intre kilometrii feroviari 44+500 - 45+000, cu restrictie de 5 km/h, din cauza inundarii…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane a anuntat ca pe sectia de cale ferata 903, Videle – Giurgiu, intre statiile Tarnavele si Vlasca, judetul Teleorman, circulatia feroviara se desfasoara cu restrictie de 20 km/h, iar intre kilometrii feroviari 44+500 – 45+000, ...

- Potrivit Centurlui Infotrafic, circulatia feroviara este oprita pe sectia de cale ferata 903, Videle – Giurgiu, intre statiile Tarnavele si Vlasca, judetul Teleorman. Traficul este intrerupt din cauza inundarii caii ferate cu apa acumulata de la topirea zapezii. Citeste si Mai multe…

- Mai multe drumuri naționale sunt inchise din cauza viabilitații scazute, a unor alunecari de teren sau a caderilor de copaci. Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt semnalate accidente rutiere care sa impuna restrictii de circulatie pe vreun drum national sau autostrada,…

- Giurgiu, Alexandria, Focsani, Zalau si Braila s-au dovedit a fi, in perceptia romanilor, orasele din tara cu cele mai nesatisfacatoare facilitati educationale, potrivit unui studiu realizat de Storia in colaborare cu D&D Research pe un esantion de 250.000 de oameni. „Giurgiu si Alexandria…

- Circulatia in aproape toata tara se desfasoara vineri dimineata in conditii de iarna, insa carosabilul pe drumurile nationale si pe autostrazi este in mare parte negru, curat si nu creeaza probleme de circulatie, anunta Centrul Infotrafic, precizand insa ca, in continuare, din cauza conditiilor meteorologice,…

- Centrul Infotrafic anunta, ca nu mai este niciun drum national cu circulatie intrerupta, dupa redeschiderea traficului pe DN 3, Baneasa – Ostrov (judetul Constanta). In continuare circulatia este blocata pe 13 drumuri judetele. cele mai multe din judetul Olt. Centrul Infotrafic anunta ca in…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca pe DN5, intre localitatile Uzunu si Daia (in judetul Giurgiu), traficul a fost oprit pe ambele sensuri dupa ce o autocisterna incarcata cu gaz petrolier lichefiat a parasit carosabilul si s-a rasturnat in sant. Evenimentul nu s-a soldat cu victime.

- Conform celor de la Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara, in zona de competenta nu sunt sosele care sa fie inchise. Totusi, circulatia se realizeaza in conditii de iarna, avertizeaza DRDP. Sunt zone in care suprafata de rulare este acoperita cu zapada sau cu zapada amestecata…

- Ora 09.00 – Situatia drumurilor inchise in Teleorman in Eveniment / In dimineața zilei de miercuri, 28 februarie, situația drumurilor naționale și județene inchise circulației, se prezinta astfel: – DN65A Rosiorii de Vede – Turnu Magurele; – DN65E Roșiorii de Vede…

- Autoritațile din Teleorman au decis suspendarea cursurilor in toate școlile din județ, in condițiile in care numeroase tronsoane de drum sunt blocate. In aceste condiții, zece liceeni care provin din familii din mediul rural au fost preluați de la internatul unui liceu de catre echipaje ale Inspectoratului…

- Circulația trenurilor de pasageri se desfașoara și astazi în condiții de iarna, fara linii închise sau trenuri blocate, dar zeci de trenuri sunt anulate din cauza frigului și a viscolului. Potrivit CFR Calatori, circulația trenurilor de pasageri se desfașoara în continuare în…

- Situatia drumurilor inchise la nivelul judetului Teleorman – Ora 09.00 in Eveniment / Avand in vedere ca viscolul puternic s-a oprit in majoritatea zonelor din județ, insa cantitatea de zapada depusa este destul de mare, in cursul zilei de marti, 27 februarie 2017, drumarii vor face actiona…

- Circulatia autovehiculelor este oprita din cauza conditiilor meteorologice, marti dimineata, pe autostrazile A2 Bucuresti - Constanta si A4 Ovidiu - Agigea, pe 30 de drumuri nationale, precum si pe 41 de drumuri judetene, potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului…

- Circulatia rutiera pe doua autostrazi si 25 de drumuri nationale este oprita, marti dimineata, din cauza vremii. Cele mai afectate judete sunt Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila, Constanta, Tulcea si municipiul Bucuresti.

- Circulatia pe doua autostrazi si 25 de drumuri nationale este oprita, marti dimineata, din cauza vremii. Cele mai afectate judete sunt Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila, Constanta, Tulcea si municipiul Bucuresti, informeaza

- Circulatia pe doua autostrazi si 25 de drumuri nationale este oprita, marti dimineata, din cauza vremii. Cele mai afectate judete sunt Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila, Constanta, Tulcea si municipiul Bucuresti.

- Traficul rutier pe DN 51 si pe DN 5A a fost inchis din cauza ninsorii si a viscolului puternic ce reduce vizibilitatea. Raman inchise si DN 41, DN 65A si DN 65E, precum si Autostrada Soarelui, anunta Compania Nationala de Admnistrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Potrivit CNAIR, s-a inchis circulatia…

- Autostrada A2 a fost inchisa luni dupa-amiaza pe sensul catre Bucuresti din cauza unui eveniment rutier in care au fost implicate mai multe utilaje de deszapezire, anunta Politia conform News.ro . “Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera pe sensul…

- Circulatia rutiera a fost inchisa luni, incepand cu ora 14:00, pentru toate categoriile de autovehicule, pe DN 41, intre Oltenita (Calarasi) si Greaca (Giurgiu), DN 65A, intre Rosiori de Vede si Turnu Magurele (Teleorman), si DN 65 E, intre Intersectia DN65A si Bogdana (Teleorman), din cauza viscolului…

- Singurul tren care circula pe ruta Alexandria – Zimnicea s-a confruntat luni dimineata cu o situatie mai putin obisnuita: podeaua vagonului a cedat, calatorii ajungand inghetati la destinatie.

- Vremea nefavorabila a adus și primele doua drumuri naționale blocate! Este vorba despre DN51 Zimnicea - Turnu Magurele și DN51A Zimnicea – Alexandria. Drumurile naționale din judetul Teleorman sunt inchise din cauza zapezii adunate pe carosabil, anunța Centrul Infotrafic al Poliției Romane.

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se vor afla, de luni dimineata, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. UPDATE 09:33: IGSU: Mai multe masini au derapat, au fost blocaje si restrictii temporare in trafic Pompierii au intervenit, in ultimele 24 de ore, in 10 localitati…

- Vremea nefavorabila a adus și primele doua drumuri naționale blocate! Este vorba despre DN51 Zimnicea - Turnu Magurele și DN51A Zimnicea – Alexandria. Drumurile naționale din judetul Teleorman sunt inchise din cauza zapezii adunate pe carosabil, anunța Centrul Infotrafic al Poliției Romane.

- Cod portocaliu de ninsori și viscol in București și alte 12 județe. ANM a emis o noua atenționare de vreme extrema, care intra in vigoare pe 26 februarie. Sunt așteptate ninsori abundente și viscol puternic. UPDATE 26 februarie, ora 7:50. Situația drumurilor și a porturilor inchise din cauza condițiilor…

- Circulatia pe doua drumuri nationale din Teleorman a fost oprita din cauza viscolului, iar porturile Midia, Constanta Nord si Constanta Sud-Agigea au fost inchise. "Din cauza viscolului si pentru a permite utilajelor de deszapezire sa actioneze pentru curatarea carosabilului, au fost inchise…

- Circulatia pe doua drumuri nationale din Teleorman a fost oprita din cauza viscolului, iar porturile Midia, Constanta Nord si Constanta Sud-Agigea au fost inchise, scrie news.ro."Din cauza viscolului si pentru a permite utilajelor de deszapezire sa actioneze pentru curatarea carosabilului,…

- Pe marginea drumului care duce de la București la Alexandria, in satul Prunaru iși duc somnul de veci 300 de soldați care s-au jertfit in cel mai eroic atac al armatei romane din Primul Razboi Mondial, numit Șarja de la Prunaru. Asemeni spartanilor de la Termopile, cei 300 de eroi ai Regimentului 2…

- De 11 ani, Constantin Stanciu conduce autospeciale de pompieri, iar zilele trecute, dupa ce a iesit din tura, a fost primul salvator la locul unui accident din Alexandria. Comandantul sau spune ca va fi recompensat pentru gestul sau. Stanciu se numara printre pompierii decorati anul trecut pentru salvarea…

- La sediul Agenției pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia a avut loc o noua intalnire de lucru cu reprezentanții municipiilor reședința ale județelor Argeș, Calarași, Giurgiu, Dambovița, Ialomița, Prahova și Teleorman. Tema intanirii, analiza stadiului contractelor de lucrari si servicii aferente…

- Universitatea din București sprijina antreprenoriatul romanesc prin implementarea proiectului “SUCCESS – Startup-uri Constituite pe Competențe Economice Sustenabile de Succes” – POCU/82/3/7/106186. Proiectul este dezvoltat incepand cu luna ianuarie 2018 in cadrul programului “Romania Start Up Plus!”…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca in judetul Teleorman, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate patru autoturisme traficul se desfasoara pe o singura banda pe DN6 Bucuresti – Alexandria, pe sensul ...

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca in judetul Teleorman, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate patru autoturisme traficul se desfasoara pe o singura banda pe DN6 Bucuresti – Alexandria, pe sensul ...

- Show-ul Exatlon, de la Kanal D, a adunat la start atat concurenți din randul vedetelor, cat și oameni obișnuiți, scrie libertatea.ro. Citeste si EXATLON, prima eliminare. Cine a parasit deja competitia FOTO Aceștia din urma fac parte din echipa Razboinicilor. Una dintre componentele…

- Europarlamentarul Viorica Dancila este propunerea PSD pentru functia de premier. Ecaterina Andronescu a refuzat propunerea. Potrivit surselor citate, Viorica Dancila a fost votata cu majoritate de voturi, membrii Comitetului Executiv aplaudând dupa anuntarea…

- Și-a luat viața! Un pompier a fost gasit spanzurat in Eveniment / Un pompier, subofițer operativ al ISU “A.D.Ghica” Teleorman, și-a pus capat zilelor in seara zilei de sambata, 13 ianuarie. Cea care l-a gasit spanzurat in debaraua apartamentului in care locuiau a fost chiar soția sa,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat decretele de decorare a unor instituții de invațamant. Astfel, cu prilejul aniversarii a 200 de ani de la infiintare, in semn de apreciere pentru rezultatele de exceptie obtinute in procesul de formare intelectuala si umana a tinerelor generatii, pentru…

- Astfel, cu prilejul aniversarii a 200 de ani de la infiintare, in semn de apreciere pentru rezultatele de exceptie obtinute in procesul de formare intelectuala si umana a tinerelor generatii, pentru promovarea calitatii invatamantului romanesc, Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a conferit…

- Unsprezece judete – Alba, Sibiu, Covasna, Olt, Dolj, Braila, Ialomita, Teleorman, Giurgiu, Iasi si Vaslui – se afla in aceasta dimineata sub atentionare cod galben. In acest interval, se semnaleaza ceata care determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Potrivit…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier a revenit la valori normale pe DN1, in zona Predeal Comarnic judetul Prahova . Se circula fluent, in ambele sensuri de mers. In schimb, traficul este intens in zona Otopeni, pe sensul catre capitala. De asemenea,…

- Angajatii din judetul Maramures sunt printre cei mai prost platiti romani. In luna mai 2017, salariul mediu net in Maramures era de 1.886 lei (crestere de 23% fata de mai 2016), arata datele centralizate de Ziarul Financiar pe baza informatiilor de la Institutul National de Statistica. Practic, in regiunea…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN6, la kilometrul 74, intre localitatile Vitanesti si Vaceni, judetul Teleorman, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate trei autovehicule, soldat cu ranirea a trei persoane. Toate cele trei persoane…

- Primariile din judet au primit 275.000 de lei pentru echilibrarea bugetelor locale in Politic / Pe ordinea de zi a ultimei sedinte ordinare a Consiliului Judetean din anul 2017 s-a regasit, printre altele, proiectul de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a cotei de…

- Potrivit Centrului Infotrafic, din cauza numarului mare de masini, circulatia rutiera pe sensul catre Teleorman al DN6 Bucuresti - Alexandria se desfasoara ingreunat, in coloana, in zona localitatii Mihailesti, judetul Giurgiu. Coloana de masini masoara aproximativ trei kilometri. Citeste…

- Din cauza numarului mare de mașini, circulația rutiera pe sensul catre Teleorman al DN6 București - Alexandria se desfașoara ingreunat, in coloana, in zona localitații Mihailești (in județul Giurgiu).