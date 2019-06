Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de modernizare a rețelelor de apa continua pe strada Alexandru Ioan Cuza din Brașov. De aceea, de maine, 05.06.2019, circulația rutiera va fi restricționata pe strada Alexandru Ioan Cuza, pe prima banda, pe porțiunea cuprinsa intre strada Aninoasa și intersecția cu b-dul Iuliu Maniu. Durata…

- Strada Toamnei este urmatoarea din lista arterelor incluse in cadrul Contractului de Lucrari nr.9F, cu titlul “Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție și de canalizare in Brașov și Sacele”. De luni, 27.05.2019 și pana in 31.08.2019, trotuarele de pe ambele parți ale strazii Toamnei vor fi…

- Reprezentantii Companiei Apa anunta ca, in cadrul Contractului de Lucrari nr.9F, cu titlul „Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție și de canalizare in Brașov și Sacele”, sunt programate lucrari pentru cele doua localitați, care vor afecta traficul și vor produce zgomot. Astfel, in municipiul…

- In cadrul proiectului derulat de catre Compania Apa Brașov pentru modernizarea retelelor publice de apa potabila, luni, 06.05.2019, și marți, 07.05.2019, vor continua lucrarile pe strada A.I. Cuza. Pentru efectuarea lor, pe strada A.I.Cuza circulația este restricționata pe un sens de mers, in zona spitalului…

- In cadrul proiectului derulat de catre Compania Apa Brașov pentru modernizarea retelelor publice de apa potabila, miercuri, 24.04.2019, și joi, 25.04.2019, vor continua lucrarile pe strada A.I. Cuza. De Sarbatori, lucrarile vor fi oprite. Acestea vor fi reluate in data de 6 mai 2019. Pentru efectuarea…

- In cadrul proiectului derulat de catre Compania Apa Brașov pentru modernizarea retelelor publice de apa potabila, luni, 22.04.2019, și marți, 23.04.2019, se vor executa lucrari pe strazile Avram Iancu și A.I. Cuza. Pentru efectuarea acestora, pe strada Avram Iancu circulația va fi restricționata pe…

- CompaniaApa anunta ca, luni, 8 aprilie, in cadrul proiectului derulat de catre Compania Apa Brașov pentru modernizarea retelelor publice de apa potabila, se vor executa lucrari, la intersecția dintre strazile Avram Iancu și Bisericii Romane. Pentru efectuarea acestora, circulația va fi restricționata…

- Lucrarile derulate de catre Compania Apa pentru modernizarea retelelor publice la intersectia strazilor Avram Iancu si Nicopole, demarate ieri, vor continua si astazi, iar accesul ramane blocat. Reprezentanții companiei au anunțat pe Facebook ca in executia lucrarilor de sapatura au fost intampinate…