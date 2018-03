Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de Informare si Relatii Publice din cadrul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera informeaza urmatoarele: Avand in vedere ca, la sfarsitul acestei saptamani, credinciosii...

- Consiliul Judetean Satu Mare a atras o finantare europeana de aproximativ 866.000 de euro pentru implementarea unui sistem antigrindina, in cadrul unui proiect transfrontalier in valoare totala de peste 1,5 mil. euro. Sistemul care urmeaza sa fie implementat se bazeaza pe tehnologia amplasarii unor…

- Camera de Comert Timis a organizat un seminar informativ, care sa vina in sprijinul firmelor din judet, dupa ce va intra in vigoare Regulamentul general privind datele personale (GDPR). Regulamentul general privind datele personale (GDPR), va intra in vigoare din 25 mai 2018, si obliga toate companiile…

- In ultimele 48 de ore, peste 610 politisti de la rutiera, ordine publica, investigatii criminale, investigarea criminalitatii economice, dar si alte specializari din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, cu 250 de autospeciale, au fost angrenati in misiuni de supraveghere si dirijare a traficului…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, raspunde Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP), pe tema despagubirilor pregatite pentru detinutii care au fost incarcerati in conditii necorespunzatoare.Ministrul Toader a anuntat ca persoanele detinute in conditii…

- Anunt socant pentru toti soferii din Romania! Aceștia sunt vizati de o noua lege ce va crea extrem de multe nemultumiri.Este vorba despre o directiva extrem de controversata care se afla deja pe masa Executivului pentru a fi adoptata și implementata foarte curand. Vezi AICI despre ce…

- Luni dimineata a intrat in vigoare informarea meteo de lapovita si ninsoare, polei si vreme deosebit de rece in toata tara, in vigoare pana marti seara. Judetul Caras-Severin se afla sub cod galben de vant puternic.

- Sarbatorile Pascale ne aduc o multime de emotii, reintalniri si momente de familie frumoase. Poate tocmai de aceea, pregatirile pentru aceasta perioada sunt cu atat mai importante, cu cat ele ajuta la crearea unei atmosfere speciale.

- La acest moment circulatia pe DN 2B Buzau -Braila a fost reluata, se circula in conditii de iarna. De asemenea, si pe celelalte drumuri unde circulatia se desfasura in conditii grele, soferii pot circula dar cu foarte mare atentie. Politistii eecomanda conducatorilor auto sa circule cu prudenta, cu…

- La acest moment circulatia pe DN 2B Buzau -Braila a fost reluata, se circula in conditii de iarna. De asemenea, si pe celelalte drumuri unde circulatia se desfasura in conditii grele, soferii pot circula dar cu foarte mare atentie. Politistii eecomanda conducatorilor auto sa circule cu prudenta, cu…

- O platforma gestionata de FGSZ, transportatorul maghiar de gaze, este cea pe care o utilizeaza Transgaz atunci cand scoate la licitatie rezervarea capacitatilor de transport al gazelor in Bulgaria sau Ungaria. Transportatorul roman de gaze Transgaz invoca in acest sens un regulament european care prevede…

- Avand in vedere ca data de 15.03.2017 in Ungaria este declarata zi de sarbatoare nationala,nelucratoare, reamintim participantilor la traficul transfrontalier faptul ca din aceasta seara, ora 23.00 (ora Romaniei) si pana in data de 15.03.2018, ora 23.00 (ora Romaniei), pe teritoriul Ungariei va fi restrictionata…

- Avand in vedere ca data de 15.03.2017 in Ungaria este declarata zi de sarbatoare nationala,nelucratoare, reamintim participantilor la traficul transfrontalier faptul ca din aceasta seara, ora 23.00 (ora Romaniei) si pana in data de 15.03.2018, ora 23.00 (ora Romaniei), pe teritoriul Ungariei va fi restrictionata…

- In aceasta perioada, soferii automarfarelor vor avea obligatia sa stationeze in parcarile special amenajate, pana la finalizarea intervalului pentru care au fost stabilite restrictii de circulatie pe drumurile publice din Ungaria. Restrictiile de trafic instituite pe teritoriul Ungariei in aceasta…

- Circulatia camioanelor prin cel mai mare punct de trecere a frontierei din vestul tarii, cel de pe autostrada Nadlac-Arad, se desfasoara cu dificultate si marti, 13 februarie, din cauza faptului ca in cazul TIR-urilor se asteapta, conform aplicatiei politiei de frontiera, 240 de minute pentru a se ieși…

- Autoritatile de frontiera ungare au informat Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Oradea despre faptul ca in perioada 14 martie, ora 23,00 (ora Romaniei) - 15 martie, ora 23,00 (ora Romaniei), pe teritoriul Ungariei va fi restrictionata circulatia tuturor autovehiculelor cu o…

- Autoritațile maghiare au informat Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera ca vor fi impuse restricții de circulație pentru TIR-uri. Maghiarii vor sarbatori pe 15 martie Revoluția de la 1848. Autoritatile de frontiera din Ungaria au informat Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera…

- Autoritatile de frontiera din Ungaria au informat Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea despre faptul ca in perioada 14.03.2018, ora 23.00 (ora Romaniei) – 15.03.2018, ora 23.00 (ora Romaniei), pe teritoriul Ungariei va fi restrictionata circulatia tuturor autovehiculelor cu o capacitate…

- In conformitate cu avizul Comisiei Tehnice de Circulatie din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, in data de 10 martie a.c., se va organiza si desfasura un congres in incinta Salii Palatului. Potrivit Brigazii Politiei Rutiere Bucuresti, debarcarea si imbarcarea participantilor se va face pe banda…

- In perioada premergatoare Sarbatorilor Pascale inspectorii sanitari veterinari vor demara controalele tematice specifice, pentru a asigura cetatenilor un comert cu alimente sigure. Controalele urmaresc respectarea conditiilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor din…

- Ce s-a intamplat azi, 7 martie. Data de 7 martie ramane in istoria Romaniei ca ziua in care Iancu de Hunedoara devenea voievod al Transilvaniei. Iancu de Hunedoara a fost voievod al Transilvaniei intre anii 1441 și 1456. El s-a remarcat prin calitațile sale de comandant militar și prin faptul ca a studiat…

- Papa Francisc a povestit, recent, una dintre cele mai emotionante intamplari din viata sa. Suveranul Pontif a primit o scrisoare din partea unui copil roman care l-a marcat si l-a lasat cu ochii in lacrimi.

- Edilul Capitalei Gabriela Firea a anuntat ca scolile din Bucuresti vor ramane inchise. Primarita spune ca inainte de a lua decizia s-a consultat cu specialistii de la Administratia Nationala de Meteorologie, care au anuntat ca vor emite o a treia avertizare de Cod galben de viscol si ninsori care intra…

- In Capitala se circula la ora transmiterii stirii, in conditii de iarna, dar nu sunt blocaje in trafic, existand totusi strazi laturalnice acoperite cu zapada pe care utilajele de deszapezire nu au ajuns inca, precizeaza reprezentantii Brigazii Rutiere a Capitalei.

- Compania Tarom va introduce la sfarsitul lunii martie zboruri de la Iasi catre Cluj si Timisoara, a anuntat luni presedintele Consiliului Judetean Iasi, Maricel Popa. Potrivit sefului CJ Iasi, Maricel Popa, vor fi trei curse aeriene pe saptamana pe ruta Iasi-Cluj Napoca-Timisoara, zborurile urmand…

- Statele membre UE abordeaza diferit controlul ratelor dobanzii, iar unele tari justifica absenta restrictiilor prin faptul ca acestea reduc accesul la credite si provoaca distorsiuni grave in economie. In Romania, mai multi parlamentari au propus plafonarea a dobanzilor la creditele ipotecare si de…

- Senatorii au votat, luni, cu unanimitate de voturi, un proiect de lege care prevede ca, incepand cu data de 1 ianuarie 2019, se interzice comercializarea pungilor de transport din plastic subtire si foarte subtire cu maner, deputatii urmand sa dea votul...

- Mai multe asistente medicale din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targu Jiu au primit mai putini bani pentru luna ianuarie 2018 fata de ce au incasat in decembrie 2017. La unele cadre medicale, diferenta este si de 1.000 de lei...

- Peste trei luni va intra in vigoare un nou Regulament european, mult mai dur decat actualul. Acesta vizeaza și persoanele din Romania care și-au creat firme, dar și instituțiile publice. Potrivit stirileprotv.ro, Regulamentul face referire la protecția datelor cu caracter personal. Liviu…

- Salariul mediu brut, una dintre conditiile care trebuie indeplinita de strainii care solicita prelungirea dreptului de sedere temporara in scop de munca in Romania, a fost majorat de la 3131 la 4162 de lei, ca urmare a unor modificari legislative. Potrivit Serviciului pentru Imigrari Constanta, incepand…

- Deputatii din Hong Kong, o veritabila placa turnanta a contrabandei cu fildes, au votat miercuri in favoarea interdictiei progresive a comertului cu acest produs de origine animala, supranumit "aurul alb", informeaza AFP. Deputatii s-au exprimat cu o larga majoritate in favoarea acestei interdictii,…

- La data de 25 ianuarie 2018, politistii Biroului Rutier Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 43 de ani, din comuna Ciugud, in timp ce conducea un autoturism, pe DN1, la kilometrul 375, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat…

- Politisti ai structurii de combatere a criminalitații organizate din Alba Iulia au participat, joi dimineata, la perchezitii derulate sub coordonarea DIICOT Cluj, pentru destructurarea unei grupari de trafic international de medicamente in SUA. Prejudiciul a fost estimat la aproximativ 55 milioane lei,…

- Traficul feroviar pentru directiile Craiova, Rosiori de Nord si Giurgiu va fi afectat, joi si vineri, de efectuarea lucrarilor finale pentru punerea in functie a instalatiei de centralizare electronica in statia Videle. Trenurile vor fi dirijate de personal specializat, masura fiind necesara pentru…

- Meteorologii au emis ieri atentionare cod galben de ninsori si vânt pentru mai multe judete din vestul, centrul, sudul si estul tarii. „Facem din nou apel la conducatorii auto sa circule prudent, sa adapteze viteza la conditiile din trafic, sa plece la drum doar daca au autovehiculele…

- Restrictiile de trafic sunt cauzate de o parada militara prilejuita de inaugurarea unui monument inchinat eroilor care si-au dat viata pentru apararea orasului Galati de trupele bolsevice, in Primul Razboi Mondial.

- Procurorii din cadrul DNA – Serviciul Teritorial Bacau au dispus reținerea, pentru 24 de ore, a actualului președinte al Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene. Acesta este acuzat de trafic de...

- Politistii din Cugir au identificat in trafic, marti, in cadrul unei actiuni organizate in colaborare cu RAR, mai multe masini ce aveau defectiuni tehnice. Soferii acestora au fost amendati si li s-a retinut certificatul de inmatriculare al autovehiculelor. Potrivit IPJ Alba, oamenii legii au controlat…

- Legea prevenirii, care reglementeaza unele instrumente ce trebuie sa asigure prevenirea savarsirii de contraventii, a intrat de astazi in vigoare, la 20 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial. Conform legii, toate autoritatile, institutiile cu atributii de control, constatare si sanctionare a…

- Șoferii circula de azi dimineața cu mașinile pe un adevarat patinoar prin Capitala. In timp ce primarii susțin ca au dat cu soluții azi noapte, realitatea este alta: drumurile sunt acoperite cu un strat de gheața și zapada. Abia azi dimineața au scos drumarii utilajele, semn ca azi noapte au dormit…

- In urma unui control in trafic, politistii din Bacau au depistat doua persoane care transportau peste 190.000 de tigarete fara documente legale.La data de 11 ianuarie a.c., politisti din cadrul I.P.J. Bacau au oprit in trafic, pe raza localitatii Nicolae Balcescu, un autoturism in care se aflau o femeie,…

- Gazele naturale pentru populatie se scumpesc începând de miercuri, 10 ianuarie, cu peste 8%! Scumpirea, anunțata peste noapte de ANRE, îi prinde pe români descoperiți tocmai când începe gerul.

- Un procuror de la DNA a cerut marti judecatorilor de la Înalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea lui Darius Vâlcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, la o pedeapsa maxima într-un dosar de trafic de

- In aceasta dimineata, 5 ianuarie 2018, in Galati, pe bulevardele si strazile principale se circula in conditii de ceata densa, fapt ce cauzeaza o vizibilitate redusa. De asemenea, suprafata carosabila este umeda, ceea ce poate cauza derapaje.

- Restrictiile sunt valabile in intervalul ora 12,30-16.00. In acest interval, soferii sunt sfatuiti sa aleaga rute alternative tinand cont de faptul ca vor exista probleme de trafic si pe strazile adiacente bulevardului Marii Uniri.

- La data de 01 ianuarie 2018, in jurul orei 18.20, politistii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș l-au depistat pe un barbat de 42 de ani, din comuna Spring, in timp ce conducea o autoutilitara, pe DJ 106 I, pe raza comunei Spring, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.…

- Anul 2018 aduce multe modificari legislative de natura economica și sociala, cu impact pentru aproape toate categoriile de populație și agenți economici. Va prezentam in continuare o enumerare a celor mai importante prevederi intrate in vigoare la 1 ianuarie 2018 și care ne vizeaza pe noi toți.

- Dupa intalnirea din 28 decembrie, Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) constata ca nu s-a finalizat niciuna dintre problemele pentru care medicii de familie protesteaza de mai bine de o luna!

- Anul 2018 vine cu cateva schimbari majore de ordin fiscal pentru angajatii care lucreaza in Romania. Este vorba, dupa cum se știe, de trecerea contributiilor sociale si de sanatate exclusiv in sarcina lor, majorarea salariului minim si reducerea impozitului pe venit. Ziare.com va prezinta noile masuri…

- Anul 2018 a inceput cu așa numita „revoluție fiscala”, respectiv intrarea in vigoare a unor modificari legislative care afecteaza cea mai mare parte a populatiei, dar si mediul de afaceri, cele mai importante schimbari vizand trecerea contributiilor de asigurari sociale de la angajator la angajat, cresterea…