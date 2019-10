La braţ cu solitudinea şi melancolia, în cadrul show-ului „Myself in Blue“: când şi unde are loc

Pe 31 octombrie, clubul artistic Rosumovi invită publicul bucureştean la Myself in Blue, un solo show ce stă sub umbrela izolării, solitudinii şi a melancoliei, susţinut de tânărul artist român… [citeste mai departe]