Stiri pe aceeasi tema

- Restrictii majore de acces si circulatie au fost stabilite de institutiile abilitate in mai multe zone din Bucuresti, in aceasta saptamana, in special la Palatul Patriarhiei, la Noua Catedrala Ortodoxa a Neamului si la Catedrala Romano-Catolica "Sfantul Iosif", avand in vedere vizita Sanctitatii Sale…

- Brigada Rutiera anunța ca in perioada 17-19 mai vor avea loc mai multe evenimente in Capitala care vor impune restricții de circulație, scrie Mediafax. Este vorba de Simfonia Apei, Crosul Universitații, precum și o adunare publica din Piața Victoriei.

- Efectele ordonantei anti-Uber, in Capitala: 16 soferi amendati, pentru ca nu aveau licenta taxi asa cum cere de joi legea. Licente pe care doar taximetristi au cum sa le aiba si chiar si ei n-ar mai avea de unde. Numarul de licente in Bucuresti a fost de mult depasit. Potrivit Brigazii Rutiere, unul…

- Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat marti seara ca a semnat protocoalele care vizeaza organizarea unor evenimente publice in Capitala de catre PSD, PNL si USR. "Legat de manifestatii, in primul rand, ca primar general, eu mi-as dori ca acelea care vor fi organizate la Bucuresti, in zilele urmatoare,…

- Traficul rutier va fi restrictionat, marti, pe banda I adiacenta intrarii in Templul Coral din Bucuresti, intre orele 19,30 - 21,30, cand va avea loc o ceremonie cu ocazia ''Zilei Memoriale'', organizata de Ambasada Statului Israel. "Brigada Rutiera va dispune masuri de…

- O autospeciala de pompieri a fost implicata intr-un accident rutier, luni dimineata, pe strada Lucretiu Patrascanu din Capitala, la intrarea din bulevardul Basarabia, informeaza Brigada Rutiera. Potrivit sursei citate, autospeciala de pompieri, avand in functiune sistemele acustice si luminoase, a intrat…

- Doua persoane sunt audiate de politistii din Capitala dupa ce un barbat a reclamat ca, in urma unui conflict izbucnit in trafic, in Sectorul 4, persoane necunoscute i-au avariat autoturismul, lovindu-l cu bete din lemn. Barbatul nu a fost ranit in urma incidentului.Politia Capitalei a anuntat…

- Vremea se racește in acest weekend, cand vor fi temperaturi ce nu vor depași 9 grade Celsius in București, sau 14 grade in Oltenia, informeaza reprezentanții ANM. Meteorologii spun insa ca temperaturile sunt normale pentru inceputul lunii martie.„Pe parcursul zilei de sambata, vremea se va…