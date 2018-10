Stiri pe aceeasi tema

- Brigada Rutiera a Capitalei anunța ca, maine, 14 octombrie, incepand cu ora 12:30, vor fi impuse restricții de circulație in București pentru meciul Romania-Serbia. Fac excepție mijloacele R.A.T.B. Aceste restricții de circulație in București se vor impune progresiv, in functie de afluenta publicului…

- Alexandru Chipciu (29 de ani) și Paul Anton (27 de ani), doi dintre titularii naționalei cu Lituania, vor lipsi la meciul de pe 14 octombrie cu Serbia, de pe Arena Naționala, de la ora 16:00. Cei doi au primit cate un cartonaș galben in jocul de astazi cu Lituania și au ajuns la doua avertismente in…

- Lituania – Romania, in Liga Națiunilor la fotbal (11 octombrie, ora 21:45, PRO TV). Doar victoria conteaza pentru tricolorii pregatiți de Cosmin Contra. Lituania – Romania Echipa naționala a Romaniei joaca in octombrie o carte mare pentru calificarea la Euro 2020. Aflata pe locul 3, cu doar doua puncte…

- Jandarmeria aminteste ca accesul suporterilor echipei FCSB se va face prin intrarile dinspre Bd. Basarabia si strada Maior Coravu, in timp ce intrarea din Bd. Pierre de Coubertin este destinata suporterilor echipei Hajduk Split. Accesul se va face incepand cu ora 19.30 doar pe baza de bilete sau…

- Au fost anunțate restricții de circulație pe bd. Pierre de Coubertin, intre str. Vatra Luminoasa si rondul de la intrarea in stadion, precum si pe strazile care intersecteaza si acced in acest tronson, pe str. Maior Coravu, intre sos. Mihai Bravu si intrarea in stadion, precum si strazile care intersecteaza…

- Traficul rutier va fi restrictionat, joi, progresiv, in functie de afluenta publicului si daca situatia o va impune, incepand cu ora 19,30, cu ocazia meciului de fotbal ce va avea loc pe Arena Nationala dintre echipele FCSB si Hajduk Split, potrivit Agerpres. Restrictiile vor fi pe bd. Pierre…

- Traficul rutier in zona Stadionului "National Arena'' ar putea fi restrictionat duminica, in contextul desfasurarii meciului de fotbal dintre echipele FCSB si Dinamo Bucuresti. Potrivit Brigazii Rutiere a Capitalei, intrucat zona va fi foarte aglomerata, din cauza volumului mare…