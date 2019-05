Stiri pe aceeasi tema

- Restrictii majore de acces si circulatie au fost stabilite de institutiile abilitate in mai multe zone din Bucuresti, in aceasta saptamana, in special la Palatul Patriarhiei, la Noua Catedrala Ortodoxa a Neamului si la Catedrala Romano-Catolica "Sfantul Iosif", avand in vedere vizita Sanctitatii Sale…

- Vizita Papei in Romania inchide toate scolile din Capitala pe 31 mai. Joi, 30 mai, scolile de pe traseul Papei Francisc urmau sa fie inchise, dar s-a decis ca fiecare unitate din invatamant sa hotarasca, prin Consliile de Administratie, daca se fac cursuri sau nu. Toate școlile de stat și particulare…

- Sefa ISMB, Ioana Neacsu, propune suspendarea cursurilor in cele 420 de unitati de invatamant de stat din Capitala, vinerea viitoare, in contextul vizitei Papei Francisc la Bucuresti, urmand sa fie...

- Elevii care studiaza in unitatile scolare de pe traseul vizitei Papei Francisc ar putea sa nu mearga la cursuri in perioada in care Suveranul Pontif se va afla in Bucuresti, pentru intrevederile pe care le are trecute pe agenda, inclusiv cu presedintele Iohannis, la Cotroceni, dar si cu Patriarhul Bisericii…

- Cursurile din toate școlile și gradinițele din Capitala ar putea fi suspendate, vineri, 31 mai, cu prilejul vizitei Papei in București, decizia fiind decisa vineri, in cadrul comandamentului intrunit la Primaria Capitalei.

- Suveranul Pontif se va afla in Romania peste o saptamana, intr-un turneu care se va desfasura la douazeci de ani dupa prima venire a unui Papa intr-o tara ortodoxa, vizita Papei Ioan-Paul al II-lea la Bucuresti, in mai 1999.

- Restrictii de circulatie pe mai multe strazi din Capitala.Potrivit reprezentantilor Serviciul InfoTrafic al INP, astazi, traficul va fi oprit in intervalul orelor 10:00 – 13:00 pe urmatoarele strazi:• Ciuflea (segmentul strazilor: București – Ștefan cel Mare);• bd.

- Programul complet al vizitei facute de Papa Francisc in Romania in 2019 a fost dat publicitații. Suveranul Pontif va fi in țara noastra intre 31 mai și 2 iunie. Papa Francisc va veni in Romania vineri, pe 31 mai. Va vizita mai multe localitați: București, Bacau, Șumuleu-Ciuc, Iași, Sibiu, Blaj, iar…