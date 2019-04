Stiri pe aceeasi tema

- In intervalul orar mentionat traficul rutier pe aceasta strada va fi oprit, iar autovehiculele vor putea circula pe rutele marcate in schita atasata. In timpul lucrarilor pe tronsonul mentionat va fi asigurat accesul masinilor de interventie ale Ambulantei, Politiei, Jandarmeriei si Inspectoratului…

- Miercuri are loc protestul transportatorilor, in Piata Victoriei din Bucuresti. Demonstratia este organizata de Federatia Operatorilor de Tranport si a fost amanata de mai multe ori, pentru ca nu a primit aviz de la Primaria Generala. Organizatorii sustin ca intregul lor domeniu risca sa fie blocat…

- Reprezentantii Federatiei Operatorilor Romani de Transport protesteaza miercuri in Piata Victoriei nemultumiti de intarzierea emiterii ordonantelor de urgenta promise de Guvern in domeniul transporturilor de pasageri, conform agerpres.ro. Potrivit FORT, in ultimele doua saptamani, ordonantele…

- Luni seara, agentii de politie rutiera care efectuau serviciul de patrulare pe strada Republicii, din orasului Petrila, au efectuat semnal regulamentar de oprire a unei motociclete. Conducatorul motocicletei nu a oprit la semnalul polițiștilor, demarand in viteza, motiv pentru care politistii au…

- Numarul participantilor la protestul fata de modificarea legilor Justitiei, desfasurat duminica seara in Piata Victoriei, a ajuns la cateva mii, in zona fiind impuse restrictii de trafic pe mai multe artere rutiere. Oamenii au inceput sa se stranga in piata inca inainte de ora 18,00, pentru…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Brașov au depistat in trafic, un barbat in varsta de 31 ani din comuna Voinești, judetul Dambovița care a condus un autoturism pe strada Calea București din municipiul Brașov, nerespectand regulile circulatiei pe drumurile publice. In fapt, barbatul a efectuat…

- Unirea Principatelor Romane va fi sarbatorita la Constanta printr o serie de manifestari care vor avea loc joi, 24 ianuarie, in intervalul orar 10:30 12:30, in Piata Ovidiu.Potrivit Primariei Constanta, pentru ca evenimentul sa se desfasoare in conditii optime, incepand de miercuri, 23 ianuarie, ora…