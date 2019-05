Stiri pe aceeasi tema

- RESTRICTII…Vizita Papei Francisc in Romania impune instituirea unor restrictii de circulatie pe drumurile nationale, iar Compania de Drumuri si Politia Rutiera anunta care sunt rutele ocolitoare puse la dispozitia soferilor in zilele de 1 si 2 iunie. „Cu ocazia vizitei in tara noastra a Sanctitatii…

- Vizita Papei Francisc. Papa Francisc incepe azi o vizita apostolica in Romania. Capitala este prima etapa a vizitei de trei zile a Suveranului Pontif in tara noastra. Unde sunt restrucții de trafic in București. Continuarea pe www.stirileprotv.ro.

- Vizita Papei Francisc in Romania a determinat autoritatile sa ia masuri de securitate speciale, dar si sa instituie restrictii de trafic in orasele pe care Sanctitatea Sa le viziteaza. Zeci de mii de credinciosi sunt asteptati la evenimentele publice ale Papei Francisc, fiind luate masuri pentru…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunta ca sambata si duminica vor fi instituite restrictii partiale de trafic la Miercurea Ciuc, Iasi si Blaj, pe timpul vizitei Papei Francisc. Soferii sunt sfatuiti sa aleaga rute ocolitoare potrivit news.ro.Compania Nationala…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca, impreuna cu Politia Rutiera, va institui restrictii partiale de circulatie, sambata, in municipiile Miercurea Ciuc si Iasi si duminica, in municipiul Blaj, cu ocazia vizitei Papei Francisc. Pentru evitarea aglomeratiilor…

- Vizita Papei Francisc in Romania impune instituirea unor restricții de circulație pe drumurile naționale, iar Compania de Drumuri și Poliția Rutiera anunța care sunt rutele ocolitoare puse la dispoziția șoferilor in zilele de 1 și 2 iunie. „Cu ocazia vizitei ...

- Mai multe trasee vor fi modificate vineri, 31 mai 2019, incepand cu ora 18:00, si sambata, pe parcursul intregii zile, in timpul vizitei Sanctitatii Sale Papa Francisc, la Iasi. Niciun autovehicul nu va patrunde prin Podu Ros ca urmare a restrictionarii circulatiei pe Bulevardul Socola, incepand de…

