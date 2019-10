Restrictii de circulatie pe Valea Prahovei, pentru lucrari de ranguire a versantilor In intervalul 07.10 ndash; 15.10 2019, zilnic inre orele 06:00 si 13:00, vor fi instituite restrictii de circulatie pe DN 7 km 198 300 km 200 645 si 201 452 ndash; km 204 000 in vederea executarii unor lucrari de ranguire a versantilor.Restrictiile nu vor fi instituite in ziua de duminica, 13.10.2019 In cazul lucrarilor de ranguire a versantilor de blocuri de roci instabile, se va inchide circulatia rutiera pe DN 7 pe sectoarele de drum anterior mentionate, in reprize de maxim 15 minute.Rugam pa ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

