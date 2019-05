Restricţii de circulaţie pe timpul desfăşurării Crosului veteranilor de război VeteRUN Pentru buna desfasurare a Crosului veteranilor de razboi VeteRUN, editia a IV-a, se vor institui restrictii rutiere duminica, 5 mai, intre orele 9.00 si 14.00, gradual, pe traseul de alergare si strazile care acced in acesta, astfel: Parc Herastrau (parcarea pavilionul H), sos. Kiseleff (locala), intoarcere inainte de Piata Presei, sos. Kiseleff (axa centrala), Arcul de Triumf - sos. Kiseleff (inchidere totala), Piata Victoriei (fara afectarea traficului rutier), Bulevardul Aviatorilor (trotuar si banda I a sensului de circulatie dinspre Piata Charles de Gaulle spre Piata Victoriei), Bulevardul… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

