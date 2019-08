Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Cluj-Napoca anunța începerea lucrarilor de modernizare pe strada Regele Ferdinand. În acest sens, începând de luni, 26 august 2019, circulația auto va fi complet închisa pe strada Regele Ferdinand, sensul nord-sud (dinspre strada Horea / Piața…

- De maine seara vor fi restrictii de circulatie pe strada Soveja unde Primaria Municipiului Constanta, prin S.C.Confort Urban, continua lucrarile de frezare si asfaltare a carosabilului.Lucrarile incep maine seara la ora 19:00 cand se va restrictiona circulatia alternativ, pe cate o banda de mers, pe…

- In perioada 20 – 21 august, intre orele 7.00 și 19.00, constructorii contractați de municipalitate vor face lucrari de modernizare pe aleea Tudor Neculai, intre intersecția cu strada Miroslava (km 1 + 770) și șoseaua Tudor Neculai (km 2 + 205). De asemenea, in perioada 21 – 31 august, in același interval…

- Modernizarea bulvardului Nicolae Titulescu este in toi. Autoritatile locale incearca sa gaseasca solutii pentru ca tronsonul de drum sa fie gata, la nivel de carosabil, pana pe 9 septembrie, la inceperea noului an scolar.

- Traficul rutier pe strada Mircea Eliade din Alba Iulia, intre intersecțiile spre strada Toporașilor, respectiv Bd. Revoluției este inchis astazi și maine, pentru desfașurarea unor lucrari, transmite Primaria. In aceasta perioada s-a dispus masura decolmatarii șanțului de garda situat pe strada Mircea…

- Pentru a face loc santierului Electrica, o banda de circulatie a vehiculelor de pe strada Muresenilor va fi transformata in trotuar! Astazi a inceput amenajarea zonei de trafic pietonal pentru lucrarile de modernizare a rețelei electrice de pe strada Mureșenilor, zona din apropierea Pieței…

- Pe strada Hipodromului din municipiul Radauți au fost finalizate lucrarile de modernizare a infrastructurii și urmeaza sa fie trasate marcajele rutiere, a anunțat primarul Nistor Tatar. ”Primaria municipiului Radauți continua aceste lucrari de modernizare pe strada Caramidariei și pe strada Tirului,…

- Municipalitatea ieșeana anunța ca in perioada 8 – 10 iulie, intre orele 8:00 – 18:00, vor fi impuse restricții de circulație pe strada Anton Crihan. Masura este luata ca urmare a lucrarilor de ridicare la cota a capacelor de canal de pe artera menționata. Lucrarile vor fi efectuate de SC Citadin SA,…