Restricții de circulație pe mai multe străzi din Timișoara, până în luna septembrie Primaria Timișoara informeaza ca, in urmatoarea perioada de vacanța, se va lucra mai intens in zona centrala a orașului, pe strazile care urmeaza sa fie largite, cu scopul fluidizarii traficului, astfel incat acestea sa fie finalizate pana la inceperea noului an școlar. Astfel, reprezentanții instituției anunța ca incepand de maine, 8 august, de la ora […] Articolul Restricții de circulație pe mai multe strazi din Timișoara, pana in luna septembrie a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

