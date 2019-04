Restricţii de circulaţie în Grecia de sărbătorile pascale. HARTA autostrăzilor cu probleme Potrivit MAE, restrictiile vor fi impuse astfel: In 25 aprilie 2019, intre orele 15:00 si 22:00, si 26 aprilie 2019, intre orele 06:00 si 16:00: 1) Autostrada A8 (Atena - Patra), de la statiile de taxare (km 26-500) pana la statiile de taxare Rio (km 199-660);

2) Autostrada A1 (Atena-Salonic-Evzones), de la nodul rutier Agios Stefanos (Kryoneri) pana la intersectia Bralos, de la nodul rutier Roditsa (Lamia) pana la intersectia Rachon Fthiotidas si de la statiile de taxare Makrychori pana la nodul rutier Leptokarya;

3) Drumul National Salonic-Nea Moudania, de la pasajul…

Sursa articol si foto: rtv.net

