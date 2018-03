Stiri pe aceeasi tema

- Ierarhi, preoti, monahi si credinciosi mireni din Capitala si din judetul Ilfov vor participa, sambata, la pelerinajul de Florii organizat de Patriarhia Romana si Arhiepiscopia Bucurestilor in ajunul...

- Sambata, 31 martie 2018, in ajunul praznicului imparatesc al Intrarii Domnului in Ierusalim (Floriile), Patriarhia Romana si Arhiepiscopia Bucurestilor vor organiza in Bucuresti pelerinajul de Florii, la care vor participa ierarhi, preoti, monahi, monahii si credinciosii mireni din Capitala si din…

- Toate autobuzele din Capitala vor fi dotate cu aer conditionat incepand din vara acesta, a spus Sorin Chirita, City Manager la Primaria Bucuresti, in cadul evenimentului ZF Transport, Logistics&Automotive Summit 2018 Alte declaratii: In ceea ce priveste transportul in comun din marile…

- Oamenilor legii le revine misiunea, miercuri, sa faca nu mai putin de 30 de verificari, pe raza a cinci judete si a Capitalei. Mai mult, se vor face si 9 audieri. Sunt vizate atat sedii de firme, cat si locuinte ale unor persoane. Si posibile fapte de evaziune fiscala si spalare a banilor, potrivit…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca in prezent nu exista drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vremii nefavorabile si nici accidente rutiere care sa impuna restrictii de circulatie pe aceste artere. Din ...

- In urma protestului organizat de sindicatele din politie, care a avut loc in fata sediului Ministerului Afacerilor Interne, sambata dimineata, pe retelele de socializare a aparut o poza cu doi protestatari care isi faceau nevoile pe Biserica Kretzulescu, de pe Calea Victoriei, una dintre cele mai…

- Traditionala procesiune de Florii organizata de Arhiepiscopia Romano-Catolica din Bucuresti, la care sunt asteptati sa participe credinciosi, persoane consacrate si preoti, va determina si anumite restrictii în trafic.

- Biserica Catolica sarbatoreste duminica Floriile printr-o procesiune pe strazile Capitalei la care vor participa credinciosi, persoane consacrate si preoti din comunitatile si parohiile romano-catolice din Bucuresti si imprejurimi, precum si credinciosii din comunitatea catolica de limba araba.

- In contextul conditiilor meteorologice nefavorabile, Brigada Rutiera informeaza ca exista restrictii in privinta a patru manifestari publice anuntate pentru acest weekend: protestul din fata MAI, marsul Asociatiei „Studenti pentru viata”, o procesiune religioasa si evenimentele Teatrului Evreiesc.

- Zapada cazuta de pe versant pe DN 7, Sibiu – Ramnicu Valcea, la km 202-203, a blocat traficul rutier pe un sens de circulatie, intre Calimanesti si Brezoi. Drumarii actioneaza in zona pentru indeparatrea zapezii.

- In urma caderilor masive de zapada si a viscolului s-au instituit restrictii de trafic pe DN1A si DN1B, la limita judetului Prahova cu judetele vecine, fiind interzisa circulatia autovehiculelor cu masa totala autorizata mai mare de 7,5 tone, suntem informati de la Inspectoratul Judetean de Politie…

- Autoritațile au luat deja primele masuri pentru siguranta participantilor la trafic in condițiile viscolului care a lovit județul din cauza careia vizibilitatea este redusa pe drumuril județene și naționale. Astfel, incepand cu ora 8,00, a fost restricționata circulația autovehiculelor cu masa peste…

- Scolile vor fi inchise vineri, din cauza vremii, in Capitala si in zece judete vizate de avertizarile meteorologice, potrivit Ministerului Educatiei. O avertizare cod galben de ger, ninsori si polei, care vizeaza, total sau partial, 17 judete, a intrat in vigoare joi, la ora 15.00. De joi de la ora…

- Peste 500 de pompieri sunt pregatiti sa intervina in judetul Ilfov si in Capitala, pe durata codului portocaliu, iar echipajele SMURD vor patrula in zonele cunoscute ca fiind frecventate de persoane fara adapost pentru identificarea acestora si transportul la centrele de cazare temporara.

- Politia Rutiera a Capitalei solicita conducatorilor auto sa circule cu prudenta in zona intersectiei dintre bd. Iuliu Maniu si bd. Vasile Milea, pe banda 2 pe Vasile Milea, sensul catre Grozavesti, traficul fiind ingreunat din cauza unor lucrari la reteau de distributie a energiei termice.

- In Ungaria vor intra diseara o serie de restrictii de circulatie pentru masinile de mare tonaj. Decizia vine in contextul in care ziua de maine este sarbatoare nationala in tara vecina. Ungaria ia in mod constant astfel de decizii de restrictionare a traficului. Circulatia camioanelor mai grele de 7,5…

- Potrivit infotrafic, in Buzau sunt restrictii pe Dn 10 impuse de Covasna. La Cislau este filtru de politie instituit pt a informa soferii cu privire la utilizarea rutei ocolitoare( pe Cheia - Brasov)

- Compania Facebook Inc a ajuns la un acord cu Liga americana de baseball, obtinand drepturile exclusive de a difuza live, in SUA, pe platforma de socializare, 25 de meciuri ale Major League Baseball (MLB), informeaza vineri Bloomberg.

- Circulatia rutiera este restrictionata pe anumite tronsoane ale autostrazii A1 Bucuresti - Pitesti, joi, pana la ora 17.00, ca urmare a unor lucrari de reparatii.Citeste si: Un jurnalist PUNE TUNURILE pe Dragnea: 'Nu poate explica de ce a ales sa fie TURNATOR al colegilor...' Conform…

- Primaria Municipiului Constanta a transmis catre Monitorul Oficial Programul anual al finantarilor nerambursabile din bugetul propriu pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2018, in conditiile prevazute de Legea nr. 350 2005. Programul are valoarea totala de 9.970.000 de lei. Sumele…

- Alina Gorghiu și mai mulți deputați și senatori PNL vor sa aduca, astfel, o modificare legii care vizeaza desfașurarea adunarilor publice. Normele in vigoare nu permit organizarea de evenimente culturale sau religioase decat pana la ora 23. ”In urma sesizarilor venite din partea unitaților…

- Maine in Capitala se va desfașura Summitul de securitate. Astfel, la Complexul Memorial "Eternitate", incepind cu orele 08:15, circulația rutiera temporar și parțial va fi sistata pe strazile: Pantelimon Halippa – Ismail pina la bd.Ștefan cel Mare.

- Anul 2018 va fi incarcat cu zeci de activitați, sportive, culturale sau artistice la Lupeni. Consiliul Local a aprobat proiectul privind acțiunile culturale, sportive și artistice care vor fi organizate pe parcursul acestui an. Peste 600.000 de lei este alocata pentru manifestarile ce vor avea loc…

- Scolile din Capitala si din opt judete vor fi inchise in continuare toata saptamana, din cauza viscolului si a temperaturilor scazute, iar in alte trei judete, respectiv Arges, Tulcea si Dolj, cursurile vor fi suspendate doar joi, conform datelor transmise miercuri seara de catre Ministerul Educatiei.…

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca va fi in continuare extrem de frig in intreaga tara. Pentru Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea, precum si pentru Capitala se mentine codul portocaliu de ger, pana in 1 martie, la ora 10.00. De asemenea, miercuri, pana la ora…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii români care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca în Republica Bulgaria ca, în conformitate cu datele transmise de Institutul local de Meteorologie si Hidrologie, marti si

- Comisia Tehnica de Circulatie din Capitala a avizat relocarea temporara a liniei 41 de tramvai, precum si a intregului trafic auto pe Strada Brasov, prin crearea unui by-pass de circulatie, pana la finalizarea lucrarilor la metrou din zona intersectiei Drumul Taberei/ Str. Brasov, potrivit RATB In zona…

- Cursa anulata este Ryanair care circula pe ruta Roma-Bucuresti-Roma. De asemenea, intarzieri la sosiri au cursele TAROM Iasi-Bucuresti, Belgrad- Bucuresti si Budapesta-Bucuresti, iar la plecari cursele Pegasus Bucuresti-Istanbul, Ryanair Bucuresti-Berlin, Wizzair Bucuresti-Londra, TAROM Bucuresti…

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se vor afla, de luni dimineata, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. UPDATE 09:33: IGSU: Mai multe masini au derapat, au fost blocaje si restrictii temporare in trafic Pompierii au intervenit, in ultimele 24 de ore, in 10 localitati…

- Luni si marti, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, cursurile scolare vor fi suspendate integral in judetele Dolj si Ilfov, respectiv in Capitala, potrivit unui anunt al Ministerului Educatiei Nationale.

- Ministerul Sanatatii arata intr-un comunicat transmis, duminica, faptul ca in cazul in care este necesara deplasarea in spatii deschise, este recomandata folosirea mijloacelor de protectie adecvate - caciuli, manusi etc. "Trebuie evitata expunerea prelungita a mainilor si picioarelor la temperaturi…

- De data asta nu ne mai ia prin surprindere! Ba chiar o ia primaria pe ea! Primarul General, Gabriela Firea: In urma avertizarii de cod portocaliu de ger, viscol si ninsoare, scolile, gradinitele si liceele din Capitala vor fi inchise luni si marti. Echipele DGASMB impreuna cu Politia Locala si echipajele…

- Traficul rutier va fi restrictionat temporar, sambata si duminica, pe mai multe strazi din Capitala cu ocazia desfasurarii unei manifestari cultural-religioase. Potrivit unui comunicat de presa al Brigazii Rutiere, transmis vineri AGERPRES, in conformitate cu prevederile avizului Comisiei…

- Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratul General al Politiei Romane a precizat ca, la aceasta ora, se circula se circula in conditiile unui carosabil umed pe autostrazile A1 Bucuresti-Pitesti, A2 Bucuresti-Constanta si A4 Ovidiu-Agigea, unde se semnaleaza ninsoare slaba.

- Circulatie rutiera a fost reluata pe Bulevardul Sincai din capitala Foto: Arhiva/ IGSU. Circulatie rutiera a fost reluata pe bulevardul Sincai, din capitala - unde de dimineata a avut loc o explozie - urmata de un incendiu - la parterul unui bloc. Nu sunt victime, dar cel putin 16 masini au…

- Circulatia rutiera a fost reluata, miercuri la amiaza, atat pe autostrada A1, cat si pe DN 6 si DN 17, pe care s-au produs trei accidente rutiere, a anuntat Centrul Infotrafic al Politiei Romane. Potrivit sursei citate, pe sensul catre Capitala al autostrazii A1 Bucuresti - Pitesti circulatia…

- Pana pe 29 decembrie este suspendat traficul rutier pe mai multe portiuni de drum din Capitala, in legatura cu efectuarea unor lucrari de pozare a canalizarii. Despre aceasta informeaza Inspectoratul National de Patrulare (INP), citat de IPN.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau calatoresc in Republica Croatia ca prognozele meteorologice indica importante caderi de precipitatii sub forma de ninsoare. Din cauza stratului de zapada actual, sunt inregistrate intarzieri ale mijloacelor de…

- Accidentul s-a petrecut in Sindrilita, comuna Ganeasa, judetul Ilfov, fiind implicate doua autoturisme si un microbuz. In urma accidentului, au fost ranite patru persoane care se aflau in autoturisme - doi tineri de 19 ani, un barbat de 45 de ani si o femeie de 46 de ani. Reprezentantii…

- O femeie a fost lovita de tramvai pe Soseaua Pantelimon din Capitala, vineri dimineata, anunta ISU Bucuresti - Ilfov. Femeia, prinsa sub vehicul, a fost scoasa decedata de echipele de interventie.

- Restrictii de circulatie in Capitala in legatura cu desfasurarea mitingului de doliu și funeraliilor celui de-al treilea prim-ministru al Republicii Moldova, Ion Ciubuc.Potrivit reprezentantilor INP, traficul va fi restricționat:- ora 09:45: Manastirea Ciuflea – pe str.

- Avand 9 mandate de perchezitii, politistii bucuresteni, sprijiniti de colegii lor de la Directia de Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, au iesit miercuri dimineata pe teren. Se fac verificari domiciliare la adrese din Bucuresti, dar si din judetul limitrof, Ilfov,…

- Politistii bucuresteni, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, efectueaza miercuri 9 perchezitii domiciliare in Capitala si judetul Ilfov, intr-un dosar privind savarsirea unor infractiuni de evaziune fiscala si spalarea banilor, in domeniul prestarilor de servicii de curatenie.…

- Reprezentanti ai municipalitatii iesene si cei ai Academiei Romane au semnat marti, la Bucuresti, un acord de parteneriat institutional, in vederea realizarii unor proiecte comune, prilejuite de marcarea Centenarului Primului Razboi Mondial si al Marii Uniri. Primarul Mihai Chirica a declarat pentru…

- Clujul, intre judetele cu cele mai multe si mai mari indemnizatii pentru cresterea copilului Indemnizatiile pentru cresterea copilului platite in luna noiembrie 2017 au insumat 284,75 milioane lei, suma medie care a ajuns la un beneficiar fiind de circa 1.712 lei, conform datelor centralizate de Agentia…

- Un microbuz si un alt autovehcul in care se aflau, in total, 14 persoane, s-au ciocnit vineri seara in localitatea Popesti-Leordeni, judetul Ilfov. Sapte dintre persoanele implicate au fost transportate la spitale din Capitala, cu diferite trumatisme.

- Un accident de circulatie a avut loc, miercuri, pe DN1, in localitatea Otopeni, patru persoane fiind ranite, doua dintre acestea aflandu-se in stare grava si transportate la spitale din Capitala, traficul rutier desfasurandu-se pe o singura banda. „In judetul Ilfov, pe DN1, se circula in conditii…

- Cluj, vedeta imobiliara a anului 2017. Cele mai valoroase locuinte, cele mai multe vanzari, campion la scumpiri Numarul tranzactiilor a crescut in 2017, ajungand la aproximativ 580.000, in conditiile in care preturile caselor au avansat, pe medie, cu 10%, lucru care a plasat piata imobiliara printre…