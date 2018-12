Stiri pe aceeasi tema

- Circulația rutiera va fi inchisa pe Bulevardul Culturii, intre intersecția cu Bulevardul Carol I și intersecția cu Strada Griviței, de vineri, 30 noiembrie, ora 13.00, pana sambata, 1 Decembrie, ora 14.00. Primaria Campina ia aceasta masura in vederea pregatirii și desfașurarii manifestarilor dedicate…

- In contextul festivitatilor organizate pentru marcarea Centenarului, sambata, 1 decembrie, vor fi valabile urmatoarele restrictii de circulatie in Ramnicu Valcea: – Strada Carol I va fi inchisa, pentru depunerea de coroane, intre orele 10.00 – 11.00 – Strada Calea lui ...

- Primaria Alba Iulia a facut public programul restrictilor de circulatie ce vor fi impuse in perioada 28 noiembrie - 2 decembrie pentru derulare in conditii optime a manifestarilor dedicate Centenarului marii Uniri.

- Organizatorii Zilei Naționale solicita celor care doresc sa participe la aniversarea Centenarului la Alba Iulia sa țina cont de capacitatea limitata de stocare in privința parcarilor și sa utilizez alternativele provizorii propuse. Pentru orientare, turiștii au la dispoziție site-ul ziuaromaniei.ro,…

- In zilele de 28 noiembrie 2018 in intervalul orar 10.00-13.00 și 1 decembrie 2018 in intervalul orar 09.30-13.30, va fi restricționat total traficul rutier pe tronsonul str. Unirii (Pod Pasarela CFR) – Calea București (zona unitații militare) ca urmare a desfașurarii manifestarilor prilejuite de sarbatorirea…

- Inca de la startul acestei saptamani, Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud a demarat o serie de lucrari pentru modernizarea și coborarea tuturor rețelelor aeriene in subteran pe str. Ecaterina Varga. Pe perioada derularii lucrarilor circulația rutiera se va desfașura…