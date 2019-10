Stiri pe aceeasi tema

- restricționarea circulației rutiere pe banda trei a Pieței Unirii, latura de est pâna în dreptul Muzeului de Arta, începând din data de 25 septembrie, ora 12.00, pâna în data de 1 octombrie, ora 23.00; restrictionarea circulatiei rutiere în Piata…

- Ceremonia va avea loc în prezenta Presedintelui României, Klaus Iohannis, absolvent al Universitatii Babes-Bolyai, si va fi urmata, începând de la ora 11.30, de un mars academic la care vor participa reprezentantii tuturor celor sase universitati publice din Cluj-Napoca si…

- Metrorex deschide luni, 2 septembrie, opt casierii specializate pentru emiterea abonamentelor lunare cu pret redus 50%, fata de cele trei functionale in perioada vacantelor scolare, a anuntat, joi, compania, potrivit AGERPRES. Astfel, cele 11 casierii vor functiona in statiile Gara de Nord, Grozavesti,…

- Astfel, cele 11 casierii vor functiona in statiile Gara de Nord, Grozavesti, Piata Romana, Piata Unirii 1, Piata Unirii 2, Eroilor, Universitatii, Piata Victoriei 2, Politehnica, Nicolae Grigorescu, Aparatorii Patriei. Totodata, pana la inceperea anului universitar, Metrorex va pune la dispozitia…

- Cu acest prilej, Primaria municipiului Cluj-Napoca anunța instituirea urmatoarelor restricții de circulație: – Piata Unirii, platoul pietonal, în perioada 17 – 25 august 2019; – Piata Unirii, latura de est, cu închiderea benzii 3 de circulatie rutiera,…

- Concertul HAVASI SYMPHONIC, ce va avea loc miercuri, 21 august, incepand cu ora 20:30 este la mare cautare. Semn ca celebrul pianist maghiar are mulți fani, in Oradea. In mai puțin de 24 de ore s-au epuizat și cele 436 de bilete suplimentare puse la dispoziție de organizatori, conform anunțului facut…

- Despre strada Universitații, Boc spune ca “ au fost finalizate lucrarile de reparații ale strazii”. “Au fost finalizate lucrarile de înlocuire a trotuarelor pe tronsonul de la intersecția strazii cu Piața Unirii pâna la intersecția cu strada I. C. Bratianu, pe…

- Povestea incepe acum aproape 300 de ani, cand „Cladirea cu lei” a fost ridicata in colțul Pieței Unirii. Subsolul avea atunci inclusiv o fantana, care mai poate fi vazuta și astazi, și cateva coșuri de aerisire, care intrau in piața. In anii 80, cand Piața Unirii a fost reabilitata dupa proiectul…