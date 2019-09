Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia Zilei Mondiale a Monitorizarii Calitații Apei, societatea VITAL S.A. va invita la un exercițiu practic de determinare a PH-ului din apa pe care o consumam. Evenimentul se adreseaza elevilor din ciclul primar/gimnazial și se desfașoara joi, 19 septembrie 2019, in Parcul Tineretului (in fața…

- ???????????????????????????????????? Societatea VITAL S.A anunța ca in vederea inlocuirii apometrului pentru comuna Copalnic Manaștur se va sista furnizarea apei potabile intre orele 09.00 – 13.00, vineri 6 septembrie 2019. Vor ramane fara apa la robinet, utilizatorii din localitațile Copalnic Manaștur,…

- Societatea VITAL S.A anunța ca in vederea inlocuirii apometrului pentru comuna Copalnic Manaștur se va sista furnizarea apei potabile intre orele 09.00 – 13.00, vineri 6 septembrie 2019. Vor ramane fara apa la robinet, utilizatorii din localitațile Copalnic Manaștur, Rușor, Vad, Laschia și Faurești.…

- Ca urmare a lucrarilor de reparații și modernizare la rețeaua de distribuție a apei potabile Dn 800 mm din cartierul Vasile Alecsandri – Baia Mare, efectuate in noaptea 4/5 septembrie 2019 societatea VITAL S.A. face urmatoarele mențiuni. Presiunea și debitul apei in unele zone din cartierul Vasile Alecsandri…

- Anunț important pentru calatori. Societatea de Transport Public Timișoara anunța modificari ale traseelor mai multor mijloace de transport in comun, din cauza lucrarilor la carosabil. Astfel, ca urmare a lucrarilor de asfaltare din zona B-dul Revolutiei din 1989 – B-dul I.C.Bratianu – Str. Michelangelo,…

- SC VITAL SA incearca sa previna situațiile neplacute in care apa uzata care stagneaza in rețeaua de canalizare, sub influența temperaturilor ridicate, genereaza disconfort prin mirosul degajat. In acest scop, au fost luate o serie de masuri din care menționam cateva: creșterea frecvenței de curațare…

- Pentru joi, 1 august, reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile in Baia Mare, pe mai multe strazi. In intervalul orar 09.00-14.00 se vor executa lucrari de reparații la rețeaua de distribuție a apei pe str. Paraului, str. Miron Costin nr. 26, astfel, locuitorii de pe strazile…

- Joi, 27 Iunie, echipele de la Vital SA actioneaza pe str. Trandafirilor, str. Ciocarliei, str. Traian Vuia din Municipiul Baia Mare. Astfel, in intervalul 09.00 – 16.00, riveranii nu vor avea apa. Intreruperea furnizarii apei potabile in urmatoarele zone este consecința unor lucrari de modernizare și…