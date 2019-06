Stiri pe aceeasi tema

- Un medic care a primit o șpaga a acceptat sa dea banii inapoi pacientei, pentru ca rana cu care venise aceasta s-a agravat. Discuția halucinanta dintre medic și femeie a fost filmata, iar medicul spune clar ca a primit banii, dar nu iși mai amintește suma. Intamplarea a avut loc la spitalul din Faget…

- Politia italiana a confiscat peste 1600 de masini folosite de un grup de romani pentru a jefui oameni pe strada in Italia si alte tari europene. Au fost arestate 8 persoane in peninsula, iar in Spania si Marea Britanie au fost retinute mai multe persoane pe baza unor mandate europene.

- Anul trecut, 237.700 de persoane inactive doreau sa lucreze, dar fie nu cautau de lucru, fie nu erau disponibile sa inceapa lucrul, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica (INS), conform News.ro.Citește și: Rareș Bogdan s-a DEZLANȚUIT la adresa lui Claudiu Manda:…

- Guvernul PSD-ALDE mai rezolva inca o problema insistent reclamata de cadrele didactice! Plata integrala a sumelor pe care le-au caștigat in instanța! In acest fel se indeplinește angajamentul asumat in fața dascalilor. Ministerul Educației a platit integral atat sumele restanțe aferente hotararilor…

- Partidele parlamentare au primit subventii de la stat la o valoare aproape dubla fata de lunile precedente. PSD este formatiunea care a primit cei mai multi bani, adica 16,35 milioane lei, adica aproape 3,44 milioane euro.

- Inspectorii din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) au sanctionat cu 63.500 de lei operatori economici care comercializau legume si fructe din import ca fiind produse de origine autohtona, se arata intr-un comunicat de presa al ministerului de resort. Potrivit datelor…

- Stacey Worsley, o femeie in varsta de 32 de ani, a avut un șoc in urma cu doi ani cand a aflat ca fiul ei, Toby, pe atunci in varsta de 6 ani, suferea de cancer. La doua zile dupa ce a serbat a șasea aniversare, Toby a fost diagnosticat cu neuroblastom, o tumoare la nivelul creierului. Disperata, femeia…

- Vești pentru mii de romani! Potrivit Codului Muncii, un salariat ce a primit din partea angajatorului o suma nedatorata trebuie sa o restituie inapoi.Salariatul va avea obligația de a restitui indemnizația pentru concediu de odihna. Citește AICI cand vor restitui salariații banii inapoi…