Restituire TAXĂ AUTO. Anunțul ANAF ”Din dispoziția domnului Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, A.N.A.F. a restituit in perioada 3 - 5 iunie 2019, la nivel național, suma de 700 milioane de lei catre 420.000 contribuabili romani, suma ce reprezinta taxe auto achitate de catre aceștia in perioada 1 ianuarie 2007 - 31 ianuarie 2017. Demersul Ministerului Finanțelor Publice și al Agenției Naționale de Administrare Fiscala va continua pana la restituirea ultimului leu datorat contribuabililor romani, care au achitat taxe auto (taxe auto pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare, taxa pentru emisiile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

