- Lucrarile se desfasoara la o biserica din lemn din satul Luncsoara, construita in 1825 pe o fundatie de piatra bruta, avand peretii din barne masive si sarpanta din lemn cu invelitoare de sindrila. In ultimii ani, acoperisul vechi a fost insa distrus de intemperii, iar in biserica a plouat, astfel…

- Pe 15 august, Biserica Ortodoxa praznuieste Adormirea Maicii Domnului, sarbatoare ce are o importanta aparte pentru locuitorii orasului de la malul Marii Negre, fiind si Ziua Marinei Romane. Praznicul Adormirii Maicii Domnului reprezinta momentul in care Maica Domnului a trecut din viata pamanteasca…

- Masterplanul de management al deseurilor solide, implementat vreme de aproape zece ani de catre Consiliul Judetean Arad, risca sa „explodeze”. Vicepresedintele CJA, Razvan Cadar, a lansat o serie de acuzatii si amenintari la adresa primarilor din judet care nu vor sa adopte hotarari de consiliu prin…

- Proiectul de restaurare a bisericii fortificate din Alma Vii, județul Sibiu, a primit o finanțare de 500.000 de dolari din partea SUA, la ceremonia de acordare a donației fiind prezent, joi, ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm.Citește și: Ultima ora! Rareș Bogdan il desființeaza pe Eugen…

- Pe 29 iunie, Biserica Ortodoxa ii cinsteste pe Sfintii Apostoli Petru si Pavel. Acestia se bucura de o cinstire deosebita din partea Bisericii, contribuind la raspandirea cuvantului evanghelic in multe parti ale lumii.Sfantul Apostol Petru s a nascut in Galileea in anul 10 i.Hr. si a primit la Botez…

- Consiliul Judetean Arad s-a intrunit in sedinta ordinara marti, 25 iunie, iar unul dintre punctele de pe ordinea de zi s-a referit la rectificarea bugetului. Practic, o suma de bani a fost alocata pentru achizitia de aparatura medicala noua pentru Spitalul Judetean Arad. Ministerul Sanatatii a alocat…

- Consiliul Judetean Arad schimba regulile in timpul jocului. Dupa cum am scris de nenumarate ori, institutia si-a propus sa inchida inelul de centura al municipiului cu un segment care sa lege localitatile Fantanele, Arad si Vladimirescu, aici urmand sa fie realizata o sosea noua si un pod peste Mures.…

- Este prima duminica dupa Rusalii, cunoscuta drept Duminica Tuturor Sfintilor. In fiecare zi a calendarului Bisericii, se praznuiesc unul sau mai multi sfinti. Insa, in aceasta duminica sunt cinstiti toti sfintii, cunoscuti si necunoscuti. Biserica Ortodoxa praznuieste Duminica Tuturor Sfintilor in prima…