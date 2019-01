Stiri pe aceeasi tema

- Doar barbatii adulti din familia imperiala nipona vor avea dreptul de a participa la una dintre ceremoniile principale care vor fi organizate pentru a marca incoronarea printului mostenitor Naruhito, in luna mai, a anuntat joi presa japoneza, citata de DPA. Guvernul nipon a decis sa urmeze exemplul…

- Cainele trebuie sa doarma cu stapana, la aceasta concluzie au ajuns o echipa de profesori de la Canisius College din New York. Animalul reușește sa induca o un somn curat și o stare de bine colegului de pat, potrivit Fox News. Potrivit autorilor studiului, femeile care prefera sa doarma cu un caine…

- Hackerul roman Robert Butyka, cunoscut cu pseudonimul „IceMan”, a devenit celebru dupa ce a spart serverele NASA in 2010, infractiune pentru care a primit 3 ani de inchisoare cu suspendare. In schimb, el a fost condamnat la 7 ani de inchisoare cu executare intr-un alt dosar. Avocatii sai au contestat…

- Genul muzical hip-hop s-a dezvoltat incepand cu anii ’70 in New York și a modelat in multe moduri cultura, influențand domenii precum industria modei. Pe langa genul muzical pe care il abordeaza, mulți dintre artiștii mai au ceva in comun — antreprenoriatul, iar afacerile lor ajung in tot felul de domenii…

- Seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, este acuzat ca a primit, in perioada in care era premier, „foloase materiale” de aproape 800.000 de dolari de o firma austriaca pentru a interveni pentru inchierea unor acte aditionale la un contract derulat de companie. Suma primita de Tariceanu reprezenta…

- „Procurorii desfasoara o investigatie care vizeaza suspiciuni de savarsire a unor fapte de coruptie privind acoperirea unor cheltuieli de campanie electorala cu sume de bani provenite de la o firma care ar fi obtinut contracte comerciale importante de la statul roman. Dosarul s-a constituit in anul…

- Moschino devine cea mai recenta casa de moda care se asociaza cu H&M in colaborarea anuala a designerilor, cu un spectacol prezentat la New York și un mesaj de incurajare a diversitații. Jeremy Scott este un designer american care a ajuns la Moschino in 2013 și a reușit sa se faca foarte cunoscut in…