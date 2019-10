Stiri pe aceeasi tema

- Phil Collins, cunoscutul cantareț britanic in varsta de 68 de ani, este intr-o stare jalnica. El a fost vazut zilele trecute intr-un scaun cu rotile, incapabil sa mearga pe picioarele lui, a notat The Sun. Phil Collins efectueaza un turneu in Statele Unite ale Americii - „Still Not Dead Yet Live” (Inca…

- Cantareata si actrita americana Miley Cyrus, care nu si-a ascuns niciodata preferinta pentru consumul de marihuana, a devenit coproprietar, alaturi de muzicianul Mark Ronson si de actorul de comedie Chris Rock, al unui local specializat in comertul cu produse pe baza de canabis, care isi va deschide…

- Dupa o relație cu multe desparțiri și impacari, Liam Hemsworth a pus piciorul in prag și i-a cerut lui Miley Cyrus divorțul! Acesta a ajuns la o instanta din Los Angeles, Statele Unite ale Americii, semn ca acum chiar nu mai este loc de impacare.

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 19 - 25 august: *** Presedintele Klaus Iohannis efectueaza, luni si marti, o vizita la Washington, la invitatia omologului american, Donald Trump. Intrevederea celor doi presedinti este programata pentru marti, dupa cum au anuntat, pe 6 august,…

- Scrisoare deschisa catre ministrul de Externe, Ramona Manescu, pentru salvarea unui tanar roman care s-a accidentat grav in SUA, fiind lovit de o mașina.Doamna ministru, In zi de mare sarbatoare religioasa, Adormirea Maicii Domnului, va adresez rugamintea sa-l ajutati pe tanarul galatean…

- O sportiva din America realizeaza o premiera istorica in gimnastica. In varsta de 22 de ani, Simone Biles a reusit un procedeu unic in timpul Campionatelor de gimnastica din Statele Unite ale Americii.

- Serena Williams (37 de ani, 9 WTA) a dat lovitura in Statele Unite ale Americii cu un model de rochie destinat tuturor categoriilor de femei, dupa cum afirma chiar ea. Creația Serenei costa 120 de dolari și se vinde ca painea calda peste Ocean. Primul stoc a fost deja epuizat, fanele cerand suplimentarea…