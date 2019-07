Restaurantele ar putea fi obligate să le ofere clienților apă gratuit. De la robinet Restaurantele și instituțiile publice sunt obligate sa puna, gratuit, la dispoziția oamenilor apa potabila de la robinet. Un proiect de lege in acest sens a fost adoptat de Senat și avizat pozitiv de Guvern. Clienții localurilor ar putea plati note mai mici daca vor consuma apa de la robinet. Ospatarii ar putea fi obligați sa The post Restaurantele ar putea fi obligate sa le ofere clienților apa gratuit. De la robinet appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Un proiect de lege adoptat de Senat și avizat pozitiv de Guvern obliga restaurantele și instituțiile publice sa puna, gratuit, la dispoziția oamenilor apa potabila de la robinet.Citește și: SURSE - Viorica Dancila face acuzații EXPLOZIVE in CEX PSD: Dragnea și Codrin le dadeau primarilor ordin…

- Restaurantele și cafenelele ar putea fi obligate prin lege sa le ofere clienților apa de baut, gratis, de la robinet. Legea impune aceleași obligații și pentru patroni, in relația cu angajații, dar și pentru instituțiile statului.

