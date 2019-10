Restaurant La Mama, deschis intr-o locatie atipica. "Nu e greu sa construiesti un local, problema e sa gasesti oamenii cu care sa lucrezi"

Stiri pe aceeasi tema

- Exista oameni care se integreaza ușor in orice colectiv și au performanțe excelente atunci cand lucreaza sub indrumarea cuiva. Ei sunt nascuți pentru a fi angajați și nici nu-și pot imagina un alt mod de a-și caștiga existența. Pe de alta parte exista și oameni care fara un motiv clar schimba locurile…

- Potrivit primarului Municipiului Slatina, Emil Mot, fondurile pentru acest parc, numit 'Parcul Tineretului', au fost asigurate integral de la bugetul local, iar majoritatea lucrarilor au fost finalizate pentru a putea fi deschis parcul, insa mai sunt de finalizat lucrarile la terenul de sport multifunctional,…

- Compania Uber a inaugurat marti la Bucuresti cel mai mare centru din Europa Centrala si de Est care ofera asistenta catre soferii si partenerii firmei din Romania, centru la care acestia pot intra in contact direct cu reprezentantii Uber pentru a discuta diverse probleme, relateaza agerpres. Managerul…

- Uber a investit 250.000 de dolari in cel mai mare centru de asistenta din Europa Centrala si de Est, pe care l-au inaugurat marti, in Bucuresti. Spatiul este situat in Pipera, are 320 de metri patrati si 11 angajati, potrivit Mediafax.Citește și: Scenariu in laboratoarele dreptei: turul I…

- Dar sa începem pe rând. Eu nu ma pricep în economie și nu o sa discut despre noile reforme fiscale. O sa scriu strict despre partea de comunicare. Despre cum putea fi îndulcita pastila amara a reformelor. Deoarece, ca eveniment PR - totul a fost un dezastru.…

- Pravalia lui Manuc, cel mai nou membru al Grupului City Grill, aduce in centrul Capitalei produse traditionale romanesti, fiind prima investitie a grupului in aceasta noua directie. Spatiul, care se afla in continuarea restaurantului cu acelasi nume, emblematic pentru Bucuresti, este destinat…

- Un numar mare de americani a imbrațișat moda caselor de dimensiuni reduse intitulate ”tiny homes”. Au fost realizate și cateva documentare pe marginea acestui subiect. O companie intitulata Olive Nest Tiny Homes s-a specializat insa pe oferirea unui grad ridicat de confort in spațiul limitat. Ei sunt…