- Un local a fost închis temporar dupa un control al OPC Constanța. Este vorba despre Chinese Garden din Constanța, acolo unde inspectorii de la Protecția Consumatorilor au dispus oprirea temporara a prestarii serviciilor, din cauza mizeriei gasite în bucatarie.

- Seful Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Constanta, Horia Constantinescu, a declarat marti, ca echipele de control ale institutiei au efectuat o verificare la hipermaketul Auchan de pe Soseaua Mangaliei din municipiul Constanta. Comisarii au gasit mai multe legume si fructe…

- În urma unui control al comisarilor Oficiului Județean pentru Protecția Consumatorilor la hipermarketul Auchan de pe Șoseaua Mangaliei s-au descoperit legume și fructe stricate. Pe rafturile hipermarketului Auchan de pe Șoseaua Mangaliei, inspectorii Comisariatului Județean pentru Protecția…

- Incepand cu ora 12.00, traficul pe Autostrada Soarelui s-a reluat, astfel, pe tronsonul Bucuresti - Lehliu-Gara (km 64) se circula liber, pe tronsonul Lehliu-Gara (km 64) - Cernavoda (km 160) se circula controlat, cu restrictie de tonaj (3,5 tone); tronsonul Cernavoda - Constanta ramane inchis.…

- Traficul autovehiculelor pe trei sectoare de drumuri nationale si opt tronsoane de drumuri judetene este inchis joi dimineata din cauza ninsorii si a viscolului, potrivit autoritatilor. Prefectura judetului Tulcea a anuntat pe pagina institutiei de pe o retea de socializare ca pe DN 22A, intre localitatile…

- Inspectorii de la "Protectia Consumatorilor" nu au avut niciodata salarii mari. Cu toate acestea, cererea de intrare in sistem depasea cu mult oferta... The post La Protectia Consumatorilor Timis nu mai curge, dar… pica appeared first on Renasterea banateana .

- O ambulanța in care se afla doi copii, o fetița de 5 ani și un bebeluș de trei luni, a ramas inzapezita 3 ore in județul Constanța, in zona Tasaul. Utilajele au reușit sa scoata ambulanța din nameți. Copiii sunt aduși de la Tulcea la spitalul județean din Constanța.

- Patronul unui depozite de marfuri alimentare en-gros, din Constanța, risca sa ramana fara produse in valoare de sute de mii de lei dupa ce comisarii de la Protecția Consumatorilor au descoperit ca erau depozitate in curte, pe un ger naprasnic. Iar la București, dupa un control la Piața de Gros, s-au…

- Inspectorii CJPC Constanta s au sesizat cu privire la un depozit de pe strada Interioara 3 din Zona Industriala a municipiului Constanta. Produsele alimentare au fost depozitate in zapada, la temperaturi negative.Potrivit inspectorilor CJPC Constanta, toate produsele pastrate in acest fel si cu nerespectarea…

- Azi, 27 februarie 2018, in intervalul orar 7.00 11.00, DRDP CT a actionat cu 216 autoutilaje si a raspandit 1 t clorura de calciu SDN Constanta: se patruleaza cu 63 autoutilaje pe DN 2A, DN 22A, DN 22, DN 39,DN 39 B,C,D,E, DN 22C, DN 3, DN 3C, DN 38. Sectia Autostrazi: se patruleaza cu 22 autoutilaje…

- Și traficul aerian a fost dat peste cap din cauza viscolului. Aeroportul Kogalniceanu din Constanta a fost inchis, marti dimineata, informeaza Centrul Infotrafic. La nivel national, 15 curse aeriene sunt anulate.

- Autoritatile au anuntat cu putin timp in urma, inchiderea drumului national DN3 comuna Cobadin, judetul Constanta.Soferii sunt sfatuiti sa plece la drum doar in caz de stricta necesitate si doar daca au autovehiculele echipate de iarna. De asemenea se recomanda conducatorilor auto sa se informeze inainte…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a inchis circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe sectorul de autostrada cuprins intre Cernavoda si Constanta, din cauza viscolului puternic ce reduce vizibilitatea spre zero, se arata intr-un comunicat de…

- Din cauza conditiilor meteo, astazi in jurul orei 11.00 s a decis inchiderea drumului comunal DC 27 Siminoc Valea Dacilor. De asemenea, pe DN2A Lumina Harsova a fost instituita restrictie de 3,5 tone. Pe DN22C se circula in conditii de iarna. ...

- Avand in vedere avertizarea meteo de cod portocaliu de ninsoare, vant puternic si temperaturi scazute, cu posibilitate de formare a poleiului, in aceasta dimineata, incepand cu ora 08:00, 9 sararite au inceput sa imprastie material antiderapant pe strazile principale si secundare din municipiul Constanta,…

- Imaginile arata clar cum sute de kilograme de carne, destinate vanzarii erau tinute in conditii mizerabile. Acstea erau asezate pe podea, langa cosurile de gunoi, in loc sa fie puse in frigidere sau locuri speciale amenajate. De altfel, mai multe preparate din carne de porc erau agatate afara…

- O macelarie din municipiul Constanta a fost inchisa temporar de reprezentantii Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC), dupa ce au fost descoperite produse expirate chiar si de o luna si depozitate in spatii insalubre, fiind confiscata peste o tona de marfa. Macelaria a fost amendata…

- O macelarie din Constanța a fost închisa temporar de reprezentanții Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor, în urma unui control. Comisarii au descoperit carne expirata și produse depozitate în spații insalubre. În urma unui control al reprezentanților Comisariatului…

- O macelarie din Constanta a fost inchisa temporar de reprezentantii Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor, in urma unui control. Comisarii au descoperit carne expirata si produse depozitate in spatii insalubre.Summary

- Un control al comisarilor CJPC Constanta efectuat la laboratorul cofetarii SC Dumy SRL Constanta a scos la iveala mai multe nereguli. In cursul zilei de astazi au fost stabilite si sanctiunile primite de operatorul economic.Potrivit sefului CJPC Constanta, Horia Constantinescu, pentru punctul de lucru…

- Un control al inspectorilor OPC Constanta a scos la iveala nereguli mari in laboratorul unei cofetarii din oras. Frisca, prezentata clientilor ca fiind naturala, era de fapt din grasimi vegetale.

- O cofetarie din municipiul Constanta a fost inchisa temporar de inspectorii Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC), iar sute de kilograme de produse au fost retrase de la comercializare, dupa ce echipele de control au descoperit mai multe nereguli, printre care ustensile vechi,…

- Seful CJPC Constanta, Horia Constantinescu, a declarat luni ca a fost efectuat un control la cofetaria Dumy din municipiul Constanta, comisarii institutiei descoperind cu acest prilej produse neetichetate sau unele care aveau trecute pe frisca ingridiente naturale, cum ar fi frisca sau ciocolata,…

- Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței atenționeaza consumatorii sa fie atenți la produsele procurate, mai ales pe perioada sarbatorilor, cand sunt lansate oferte aparent atractive. Inspectorii au vizitat mai multe centrele comerciale și au constatat anumite practici comerciale…

- Situatie revoltatoare intr-un magazin din Constanta. Un fost director de la Protectia Consumatorilor a gasit viermi intr-o ciocolata bio, abia cumparata. Culmea este ca dupa ce a sesizat conducerea hipermarketului, omul a sesizat si OPC-ul. Inspectorii insa nu au aplicat nicio amenda pentru ca lotul…

- Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor au primit azi, o sesizare cu privire la faptul ca într-un anumit tip de ciocolata bio din magazinul Auchan Sud Constanța au fost gasiți viermi. Inspectorii CJPC au facut verificari. Un constanțean a reclamat la Comisariatul Județean pentru protecția…

- Comisariatul pentru Protectia Consumatorilor au primit marti, 13 februarie, o sesizare cu privire la faptul ca intr-un anumit tip de ciocolata bio din magazinul Auchan Sud Constanta au fost gasiti viermi. Inspectorii CJPC au facut verificari.

- Centrul Meteorologic Regional Dobrogea atentioneaza ca, in intervalul 21.01.2018, ora 18:00 ndash; 22.01.2018, ora 22:00, pe arii extinse vor fi precipitatii mixte la inceput, apoi predominant ninsori si vant puternic. Pentru aceasta noapte prognoza prezinta precipitatii cumulate de 10 15 l mp si izolat…

- In urma atentionarii meteorologice de precipitatii si vant puternic emise de Centrul Meteorologic Regional Dobrogea, Primaria municipiului Constanta a luat masurile ce se impun in vederea prevenirii eventualelor situatii nedorite.Avertizarile Centrului Meteorologic Regional Dobrogea arata ca in perioada…

- In aceasta noapte, in intervalul orar 17:00 15.01.2018 04:30 16.01.2018, DRDP Constanta a patrulat si a actionat cu 130 de autoutilaje, si a imprastiat 1671 tone de sare si 9100 litri de clorura de calciu, pentru ca circulatia rutiera sa se desfasoare in conditii de siguranta.Potrivit reprezentantilor…

- In cursul acestei nopti, mai multe utilaje intervin pe strazile municipiului Constanta cu material antiderapant.Meteorologii au anuntat ca, in cursul noptii de luni spre marti 15 16 ianuarie si in primele ore ale zilei de marti 16 ianuarie pe arii relativ extinse in sudul si sud estul teritoriului va…

- Aproape 100 de kilograme de file de cod si pangasius au fost retrase din galantarele unui important hypermaret din Constanta de inspectorii de la Protectia Consumatorilor. Totul dupa ce echipa de control a descoperit ca bucatile de file de cod erau de fapt un sfert apa, restul peste. Reprezentantii…

- Potrivit reprezentantilor DRDP Conbstania, astazi pe autostrada A2 se circula fara probleme, carosabilul nefiind acoperit cu zapada. Totodata, pentru a veni in sprijinul conducatorilor auto pe Autostrada Soarelui se actioneaza preventiv: cu 6 autoutilaje care imprastie sare pe sectorul Drajna Lehliu…

- Pedofilul din Drumul Taberei, care a agresat doi copii in liftul unui bloc din Bucuresti este cautat de o tara intreaga. Seful OPC Constanta a oferit o recompensa de 1.000 de euro pentru prinderea suspectului. Horia Constantinescu incearca sa stimuleze in acest mod spiritul civic al romanilor.

- Deficiente de informare a consumatorilor, dar si in ceea ce priveste documentatia localului. Sunt neregulile pe care comisarii de la Protectia Consumatorului spun ca le-au gasit la restaurantul de lux unde a avut loc revelionul criticat indelung de zeci de clienti. Dupa stirea realizata ieri de Neptun…

- Inspectorii CJPC au depistat mai multe nereguli la autoservirea Berlin din Tom Mall. Inspectorii au descoperit produse alimentare pastrate in conditii improprii si multa mizerie.Cei de la Protectia Consumatorului au dispus oprirea temporara de prestari servicii.Sursa foto: CJPC Constanta ...

- Mandatul lui Horia Constantinescu in functia de comisar sef adjunct al Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor Constanta a fost prelungit pe sase luni. Sursa foto: ZIUA de Constanta ...

- DSVSA Constanta realizeaza actiuni de evaluare, supraveghere si control in unitatile supuse autorizarii inregistrarii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor in baza legislatiei sanitare veterinare in vigoare prin tehnici, proceduri specifice si recoltari de probe pentru supravegherea, prevenirea,…

- O patiserie care functiona fara avizele necesare a fost inchisa, miercuri, de reprezentantii Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Constanta si amendata cu 16.000 de lei, echipele de control descoperind si alte nereguli printre care alimente expirate si nerespectarea conditiilor…

- O patiserie clandestina care isi vindea produsele in magazine din judetul Constanta a fost descoperita de Protectia Consumatorilor. Comisarii au gasit oua expirate, saci de faina asezati direct pe ciment, iar furtunul cu care se spala malaxoarele era pe jos, calcat in picioare de angajati.

- O patiserie clandestina care își vindea produsele în magazine din județul Constanța a fost descoperita de Protecția Consumatorilor. Comisarii au gasit oua expirate, saci de faina așezați direct pe ciment, iar furtunul cu care se spala malaxoarele era pe jos, calcat în picioare de angajați.…

- Reprezentantii ITM si Antifrauda impreuna cu inspectorii CJPC au depistat mai multe nereguli la o patiserie clandestina din Piata Grivitei. Inspectorii au descoperit produse alimentare pastrate in conditii improprii si produse expirate.Patiseria nu are un punct de lucru declarat. Inspectorii au sanctionat…

- Restaurantul "Vraja Mariildquo; de pe faleza Cazinoului capata, pe zi ce trece, imaginea unui restaurant elegant si modern. In memoria constantenilor, acest loc are semnificatii aparte. Plimbarile pe dig sau pe faleza in anii copilariei noastre erau insotite cu un popas de o bere si un suc pe terasa…

- Inspectorii de munca au dat in numai cateva zile amenzi in valoare totala de circa 3,6 milioane de lei, in urma unor controale care au vizat depistarea persoanelor care lucrau la negru, potrivit unui comunicat de presa transmis, vineri, de Inspectia Muncii. "Inspectia Muncii a desfasurat,…