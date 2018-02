Restantele populatiei si firmelor la creditele in lei cresc de la o luna la alta

Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor, inregistrata in luna ianuarie 2018, se cifreaza la 4,904 miliarde de lei, in crestere cu 2,55% fata de suma raportata in decembrie 2017, iar restantele la creditele in valuta au urcat cu 0,11%, la 4,394 miliarde de lei (echivalent),…

- Presedintele Vladimir Putin a semnat programul de achizitii de armament pentru Rusia pe perioada 2018-2028, a declarat luni vicepremierul Dmitri Rogozin. Pe lista se afla, potrivit acestuia, inclusiv "robotica, sisteme de spionaj, vehicule aeriene fara pilot pentru lupta si cercetare, mijloace…

- Presedintele mexican Enrique Pena Nieto si-a anulat vizita la Casa Alba, in urma unei dispute avute intr-o conversatie prin telefon cu omologul sau american, Donald Trump, privind contruirea unui zid la granita SUA cu Mexic. Presedintele mexican planuia sa efectueze o vizita oficiala in SUA…

- Ministerul bulgar al Apararii va prezenta luna viitoare in guvern propunerea de achizitie de avioane de vanatoare si transportoare blindate, a declarat vineri ministrul de resort, Krasimir Karakaceanov. Ministrul a precizat, pentru postul public BNT, ca Bulgaria va cauta oferte "pentru avioane…

- Cererea de carburanti s-a majorat semnificativ anul trecut, cu 6,7%, ca urmare a cresterii economice a Romaniei si suplimentarii parcului auto al tarii cu 630.000 de masini, a declarat, miercuri, Mariana Gheorghe, CEO al OMV Petrom, intr-o conferinta de presa. "Cel mai important factor a fost…

- ROBOR, rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele, a urcat luni pe piata interbancara la nivelul de 2,08% la trei luni, de la 2,07% vineri, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Astfel, indicele ROBOR la trei luni a revenit la valoarea de la finele…

- ROBOR, rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele, a urcat joi pe piata interbancara la nivelul de 2,07% la trei luni, de la 2,06% miercuri, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Indicele ROBOR la trei luni a revenit aproape de valoarea de la finele…

- Serviciul de rezervari de automobile Uber Technologies a confirmat miercuri ca anul trecut pierderi sale au crescut pana la 4,5 miliarde dolari, de la 2,8 miliarde dolari in 2016, la o cifra de afaceri de 7,4 miliarde dolari, informeaza Bloomberg. Cu toate acestea, Uber sustine ca in ultimele…

- Un belgian s-a trezit peste noapte cel mai bogat om din lume. El a descoperit in contul sau bancar un virament de doua mii de miliarde de euro. "Cand m-am uitat pe contul de Internet banking, miercurea trecuta, am observat ca am devenit cel mai bogat om din lume", a povestit Luc Mahieux pentru…

- Importurile au fost atat de mari, in 2017, iar exporturile atat de mici, incat deficitul de cont curent al Romaniei a ajuns la 6,464 miliarde de euro, in crestere cu 84,79% comparativ cu perioada similara din 2016, se arata intr-un comunicat de presa al Bancii Nationale a Romaniei (BNR). De…

- Ford si-a propus ca pana in 2022 sa aiba in portofoliu 40 de modele hibride si complet electrice. Piata se dezvolta si gigantii nu vor sta pe margine. Oficialii Ford Motor au declarat ca cel mai mare constructor auto american isi va majora investitiile in vehicule electrice la 11 miliarde…

- Deficitul comercial al Romaniei a creascut si in 2017. Astfel, exporturile s-au majorat cu 9,1% fata de anul anterior si au ajuns la 62,64 miliarde de euro, iar importurile au urcat cu sapte procente, cifrandu-se la 67,34 miliarde euro. Anul trecut deficitul comercial a fost de 12,96…

- Rusia a vandut anul trecut armament in valoare de aproximativ 15 miliarde de dolari, un nivel stabil comparativ cu anul 2016, a anuntat miercuri agentia responsabila de exporturile de echipamente militare rusesti, Rosoboronexport. "In 2017, Rosoboronexport a semnat contracte in valoare de…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,03%, cel mai mare nivel din ultima luna, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Consiliul de Administratie al BNR a crescut, miercuri, rata dobanzii de…

- Insolventele din Romania raman la un nivel de doua ori mai mare fata de media din Europa Centrala si de Est (ECE), conform datelor prezentate, miercuri, de oficialii Coface. "Anul 2017 a adus 8.256 proceduri noi de insolventa, in crestere cu 3% fata de 2016, cand s-au inregistrat 8.053 de…

- Apple a raportat un profit trimestrial record, chiar daca a vandut mai putine terminale iPhone. In ultimele trei luni ale anului trecut, o perioada cruciala pentru ca include sarbatorile de sfarsit de an, Apple a realizat un profit net record de 20,1 miliarde de dolari, depasindu-si precedentul…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) nu a reusit sa se imprumute de la banci vineri, suplimentar la licitatia de joi, cand a atras 500 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat pe 33 de luni, la un randament mediu de 3,4% pe an. Valoarea nominala a emisiunii suplimentare…

- Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor, inregistrata in luna decembrie 2017, se cifreaza la 4,78 miliarde de lei, in scadere cu 12,5% fata de suma raportata in noiembrie 2017, iar restantele la creditele in valuta au coborat cu 29,81%, la 4,38 miliarde de lei (echivalent),…

- Cele mai solicitate credite în valuta, în decembrie 2017, au fost creditele pe termene de la doi pâna la cinci ani: 46,63% din totalul creditelor în valuta. Acestea fiind acordate cu o rata medie a dobânzii de 4,72%, transmite IPN. Potrivit informațiilor…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, joi, 500 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat pe 65 de luni, la un randament mediu de 4% pe an. Valoarea nominala a emisiunii a fost de 500 de milioane de lei, insa bancile au suprasubscris oferta, pana la 534…

- Piata de capital romaneasca a avut un an foarte bun, iar daca bursa ar fi un barometru, am putea spune ca economia romaneasca a duduit in 2017, a declarat, marti, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Lucian Anghel, intr-o conferinta de presa. "Daca bursa ar fi un barometru pentru…

- Norvegia a exportat anul trecut 2,6 milioane de tone de fructe de mare, in valoare de 94,5 miliarde de coroane norvegiene, adica 12,69 miliarde de euro, un nivel record, a anuntat Consiliul norvegian. Datele reprezinta o crestere de 3% a valorii exporturilor, sau trei miliarde de coroane norvegiene,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) ar putea implementa restrictii la creditarea populatiei din primavara, la recomandarea Comitetului National pentru Supravegherea Macropudentiala (CNSM), a anuntat, luni, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Centrale, intr-o conferinta de presa. "Face parte din…

- Pretul gazelor pentru consumatorii casnici va fi majorat incepand cu 10 ianuarie 2018, astfel ca o factura medie va creste cu 4,8 lei pe an, potrivit unui comunicat remis luni de ANRE. Reprezentantii institutiei explica faptul ca, odata cu intrarea in vigoare a prevederilor OUG 64/2016, respectiv…

- "Face parte din masurile pe care le va hotari Comitetul Macroprudential. Le va recomanda Bancii Nationale si ea va reactiona. Ceea ce pot sa va spun acum este ca le-am discutat in sedinta precedenta, nu s-a luat o decizie, le-am discutat si in comitetul de politica monetara, cu toate ca nu s-a dorit…

- Exista in Romania salariati platiti decent, dar si angajati carora salariul abia le ajunge ca sa supravietuiasca de la o luna la alta. Diferentele mari dintre veniturile acestor categorii de lucratori fac economia tarii noastre sa arate ca cele din republicile bananiere. Bucurestenii au ramas…

- Consumul brut de energie al tarii va creste in urmatoarea saptamana, ajungand ca, pe 10 ianuarie, sa depaseasca 9.800 de MW, adica aproape de recordul absolut de 10.000 de MW atins in urma cu un an, potrivit unor documente ale Transelectrica. Consumul national era pana acum de circa 8.000…

- Rezervele valutare ale Bancii Nationale a Romaniei (BNR) se situau la nivelul de 33,494 miliarde de euro la 31 decembrie 2017, in crestere cu 1,3% fata de noiembrie, dar in scadere cu 2,1% comparativ cu perioada similara din 2016, se arata intr-un comunicat de presa al institutiei remis, miercuri, AGERPRES.…

- Taxa de salubrizare in Sectorul 4 a fost majorata de la 5 lei la 12 lei de persoana pe luna, incepand din acest an, termenele de plata fiind stabilite la 31 martie, respectiv 30 septembrie, iar in cazul achitarii integrale a taxei inainte de primul termen, persoanele fizice beneficiaza de 20 la suta…

- Moneda virtuala Bitcoin a inceput prost noul an. Pentru prima ora in ultimii trei ani, Bitcoin-ul se devalorizeaza inca din prima zi de tranzactionare a anului. Fata de ultima zi din 2017, moneda virtuala a pierdut deja 4,8 puncte procentuale. La New York, moneda virtuala valora…

- Valoarea tuturor locuintelor din SUA a crescut cu aproape 2.000 de dolari (sau 6,5%) in 2017, pana la 31.800 miliarde de dolari, iar chiriasii americani au platit o suma record de 485,6 miliarde de dolari, a estimat joi grupul imobiliar Zillow, informeaza AFP. Cresterea cu 6,5% a valorii locuintelor…

- Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor, inregistrata in luna noiembrie 2017, se cifreaza la 5,46 miliarde de lei, in scadere cu 0,84% fata de suma raportata in octombrie 2017, iar restantele la creditele in valuta au coborat cu 9,47%, la 6,25 miliarde de lei (echivalent),…

- Ministerul Transporturilor a aprobat si transmis la Comisia Europeana cererea de finantare pentru Magistrala 6 de metrou 1 Mai - Otopeni, cu o valoare totala a proiectului de circa 1,392 miliarde de euro. "Ministerul Transporturilor, in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, a…

- O factura de electricitate in valoare de 284 de miliarde de dolari a lasat-o fara cuvinte pe o femeie din statul american Pennsylvania. Pana la urma, situatia a fost lamurita: a fost vorba doar de o eroare a furnizorului de curent. Dar cand a vazut in fata ochilor aceasta suma colosala, Mary…

- Declaratiile fiscale cu privire la obligatiile fiscale aferente lunii ianuarie 2018 se vor transmite obligatoriu, prin Internet, in format electronic, se arata intr-un comunicat al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF). Conform sursei citate, transmiterea declaratiilor fiscale…

- Cheltuielile turistilor straini in Turcia ar urma sa ajunga la 26 de miliarde de dolari in 2017, in crestere de la 22 de miliarde de dolari in 2016, a anuntat ministrul Turismului, Numan Kurtulmus, transmit EFE si Reuters. Turcia estimeaza pentru anul viitor un numar de 38 de milioane de turisti,…

- Gabriela Firea, primarul Bucuresti, a prezentat un proiect pentru situatia taximetriei in Capitala, dar si situatia Uber si Taxify, scrie Playtech.Primaria Bucuresti vrea sa dezvolte un regulament privind activitatea de taximetrie in Capitala. Uber si Taxify sunt la mijloc. Sunt platforme…

- Corina Cretu, comisar european, a declarat, luni, la Palatul Victoria din Bucuresti ca din luna agust si pana in prezent Romania a reusit sa atraga fonduri europene in valoare de 4,3 miliarde euro. Cretu sustine ca in aceste zile sunt discutate si ultimele detalii prinvind finantarea unor proiecte in…

- ROBOR la 3 luni - indicele in functie de care se calculeaza dobanzile celor mai multe credite in lei - a scazut la nivelul de 2,10%, cel mai mic din ultima luna, potrivit Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Indicele ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) la 3 luni este indicatorul principal…

- Grupul anglo-olandez Unilever a reusit lovitura anului in Europa. Si-a vandut divizia de margarina si produse tartinabile unei firme din Statele Unite pentru pentru 6.83 miliarde de euro (8,1 miliarde de dolari). Tranzactia va fi finalizata la mijlocul anului 2018. Printre brandurile vandute…

- Banca Nationala a facut joi publice date ingrijoratoare despre situatia financiara a Romaniei: Guvernul a reusit sa ne umple de datorii. Astfel, datoria externa totala a tarii noastre a crescut cu 1,3 miliarde de euro in primele zece luni din acest an. In plus, contul curent al balantei…

- Ministerul Apararii (MApN) a lansat vineri in dezbatere publica un proiect de lege care prevede contructia si dotarea pe un santier naval romanesc a patru corvete. Valoarea totala a proiectului ajunge la 1,6 miliarde de euro. In nota de fundamentare a proiectului de lege, MApN mentioneaza…

- Aparitia unei crize pe plan global, cu impact si in tara noastra, nu este exclusa, in contextul ultimelor valuri de atacuri cibernetice, a declarat, vineri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, la o conferinta in domeniul securitatii cibernetice. "Trebuie sa fim constienti…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a apreciat joi ca recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului de catre omologul sau american Donald Trump ar putea crea probleme serioase, in intreaga lume. "A lua o asemenea decizie pune lumea si in special regiunea intr-un cerc de foc",…

- Guvernul german nu sustine decizia lui Trump de recunoastere a Ierusalimului drept capitala a Israelului, a scris pe Twitter purtatorul de cuvant al cancelarului Angela Merkel, Steffen Seibert. "Merkel, despre decizia lui Donald Trump cu privire la Ierusalim: Guvernul Federal nu sustine aceasta…

- Uniunea Europeana este un importator net de jucarii din restul lumii, valoarea exporturilor spre tarile non-UE fiind de aproape cinci ori mai mica decat valoarea importurilor din aceste tari, arata datele publicat marti de Eurostat. Conform sursei citate, Uniunea Europeana a importat, in 2016,…

- Valoarea unei monede Bitcoin a depasit pragul de 10.000 de dolari (7.493 lire), reusind astfel sa doboare un nou record. Criptomoneda a reusit sa depaseasca valoarea de 10.000 de dolari, la doar cateva zile dupa ce a doborat un record si a trecut de 9.000 de dolari, informeaza BBC.…

- Negociatorii britanici si europeni au ajuns la un acord asupra reglementarii financiare a Brexit-ului, o suma cuprinsa intre 45 de miliarde si 55 de miliarde de euro, a informat marti seara cotidianul britanic The Telegraph, scrie AFP. Doua surse au confirmat jurnalului ca partile au cazut…

- Leul se apreciaza si azi in raport cu euro, insa pierde teren in fata dolarului, francului elvetian si lirei sterline. Potrivit cursului Bancii Nationale a Romaniei, un euro a scazut cu 0.03% fata de ziua precedenta si valoreaza azi 4.6416 lei. Dolarul in schimb a crescut cu 0.43%…