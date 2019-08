Restanţele la creditele în lei, în creştere cu 3,05%; cele în valută au scăzut cu 5,64% în iulie Totalul creditelor in lei atingea, in iulie, 175,162 miliarde de lei (cu 1,2% peste valoarea din luna precedenta), din care 67,854 miliarde de lei erau sume contractate de agentii economici si 103,007 miliarde de lei imprumuturi luate de populatie. Creditele in valuta totalizau 89,678 miliarde echivalent lei in iulie 2019 (cu 0,55% mai mult fata de iunie 2019), din care 49,214 miliarde de lei imprumuturi contractate de agentii economici si 35,771 miliarde de lei credite luate de populatie. Bucurestenii aveau, la finele lunii iulie, credite in lei restante in suma de 1,887 miliarde… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​Soldul creditelor acordat de banci populației și firmelor a crescut în luna iulie 2019 cu 1,2% (1,4% în termeni reali) fata de luna iunie 2019, pâna la nivelul de 262,6 miliarde de lei, arata datele publicate luni de Banca Centrala. Ambele componente, cea în lei și cea în…

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut cu 4,254 miliarde euro in primele 6 luni, la 103,671 miliarde euro, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR). In aceasta perioada, datoria publica a crescut cu peste 3,2 miliarde euro, la 37,982 miliarde euro, o crestere de 9,26%.…

- Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor s-a cifrat in iunie 2019 la 4,837 miliarde de lei, in scadere cu 2,15% fata de suma raportata in mai, in timp ce restantele la creditele in valuta s-au redus cu 8%, la 2,578 miliarde de lei (echivalent), conform unui raport al…

- Totalul creditelor in lei atingea, in iunie, 173,041 miliarde de lei (cu 1,26% peste valoarea din luna precedenta), din care 67,493 miliarde de lei erau sume contractate de agentii economici si 101,178 miliarde de lei imprumuturi luate de populatie si restul de alte sectoare institutionale.Creditele…

- In 31 decembrie 2018, datoria externa totala era de 99,417 miliarde euro, potrivit datelor BNR, scrie news.ro. Dupa 5 luni, datoria externa totala a urcat la 103,526 miliarde euro. Din total, datoria externa pe termen lung a insumat 69,455 miliarde euro la 31 mai 2019 (67,1% din totalul…

- Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor s-a cifrat in mai 2019 la 4,94 miliarde de lei, in scadere cu 0,56% fata de suma raportata in aprilie, in timp ce restantele la creditele in valuta s-au redus cu 1,34%, la 2,8 miliarde de lei (echivalent), conform unui raport al…

- Valoarea totala a restanțelor la creditele in lei ale populatiei si firmelor s-a cifrat in aprilie 2019 la 4,98 miliarde de lei, in crestere cu 1,4% fata de suma raportata in martie 2019, in timp ce restantele la creditele in valuta au urcat cu 0,85%, la 2,839 miliarde de lei (echivalent), conform unui…

- Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor s-a cifrat in aprilie 2019 la 4,98 miliarde de lei, in crestere cu 1,4% fata de suma raportata in martie 2019, in timp ce restantele la creditele in valuta au urcat cu 0,85%, la 2,839 miliarde de lei (echivalent), conform unui…