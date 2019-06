Stiri pe aceeasi tema

- Hotarârea care va permite Ministerului Finanțelor sa împrumute echivalentul a 5,25 miliarde euro de pe piețele externe a fost publicata în Monitorul Oficial. Acest document are un singur articol: „Se aproba programul-cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes"…

- Valoarea totala a restanțelor la creditele in lei ale populatiei si firmelor s-a cifrat in aprilie 2019 la 4,98 miliarde de lei, in crestere cu 1,4% fata de suma raportata in martie 2019, in timp ce restantele la creditele in valuta au urcat cu 0,85%, la 2,839 miliarde de lei (echivalent), conform unui…

- Soldul creditului neguvernamental acordat de institutiile de credit a crescut, in luna aprilie, cu 0,6% (0,03% in termeni reali) fata de luna martie 2019, pana la nivelul de 256,540 miliarde de lei, in timp ce, fata de perioada corespunzatoare a anului trecut, avansul este de 7,6% (3,4% in termeni reali),…

- Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor s-a cifrat in martie 2019 la 4,92 miliarde de lei, in crestere cu 0,27% fata de suma raportata in februarie, in timp ce restantele la creditele in valuta au coborat cu 2%, la 2,82 miliarde de lei (echivalent), conform unui raport…

- Depozitele bancare ale persoanelor fizice si juridice din Romania au inregistrat un avans de 9% in martie (4,7% in termeni reali), fata de aceeasi luna a anului anterior, pana la 330,847 miliarde de lei (69,6 miliarde de euro), arata datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR), publicate joi, informeaza…

- Creditele acordate populatiei si firmelor au crescut cu 7,7% (3,5% in termeni reali), in martie, fata de aceeasi luna a anului trecut, la 254,924 miliarde lei (53,63 miliarde euro), ritm incetinit fata de luna precedenta, arata datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR), publicate joi, informeaza News.ro.Citește…

- Ministerul Finanțelor propune înlocuirea unui articol din Hotarârea Guvernului nr. 1264/2010. Astfel în scopul acoperirii necesarului brut de finantare prin emisiuni de titluri pe pietele internationale de capital pentru perioada 2019 – 2020, suma maxima de 27 miliarde euro sau…