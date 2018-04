Stiri pe aceeasi tema

- O vorba de duh spune ca, „in spatele unui barbat puternic, se gaseste o femeie si mai puternica”. Pornind de la aceasta zicala, putem doar ghici rolul unei sotii de preot in misiunea pe care acesta a primit-o de la Dumnezeu. Cei care au participat la ridicarea in treapta de preot a unui tanar teolog…

- La invitația fostului premier, multi-milionarul a inspectat complexul sportiv „Constantin Anghelache” in ideea unei posibile investiții intr-o școala de fotbal. Instituția bacauana ar urma sa se dezvolte ca un centru social de educație și excelența ce ar beneficia de asistența tehnica din partea „Fundației…

- Lidera Seriei I din LIga a III-a, Aerostar continua sa-i dea bataie. Și batai. Miercuri, in restanța din prima etapa a returului, a fost randul Focșaniului sa o ia pe… coaja. La scor: 1-4. Echipa care in jocul tur rezistase fara gol primit in fața iureșului bacauan, s-a prezentat in fief-ul „aviatorilor”…

- Laboratorul de Balneofizioterapie (BFT) – Recuperare, Medicina Fizica și Balneologie, din ambulatoriul de specialitate, și Secția de Recuperare Medicala, cu internari continue. Doua compartimente din Spitalul Județean de Urgența Bacau, unde pacienții beneficiaza de servicii medicale de recuperare neuromotorie,…

- Municipiul Bacau a semnat contractul pentru obiectivul de investiții „Modernizarea rețelei de termoficare SACET Bacau – Inchidere inelara a magistralei Sofert cu Cornișa”, urmand sa fie emis ordinul de incepere a lucrarilor. Investiția va asigura limitarea efectelor avariilor produse pe rețeaua de termoficare…

- La data de 24 martie a.c., politistii din Onesti au depistat in trafic un barbat de 49 de ani, din localitate, in timp ce conducea un autoturism pe Calea Marasesti, sub influenta alcoolului. Conducatorul auto a refuzat testarea cu aparatul alcooltest, precum si recoltarea de mostre biologice de sange…

- * Actor cu o cariera de invidiat, a jucat pe marile scene ale tarii, in roluri care au ramas in istorie – a absolvit Liceul „Bacovia”, fiind atras de arta plastica, a fost pentru putin timp elevul lui George Apostu * a ales teatrul, la sugestia unei mari regizoare, care-i va deveni apoi sotie – […]…

- Suntem in anul Centenarului și marșam pe coarda patriotica, incercand sa sarbatorim crearea Romaniei Mari, eveniment rezultat pur al intamplarii, al unui noroc formidabil ce a determinat unirea tuturor provinciilor romanești in ciuda faptului ca țara a pierdut razboiul. Mulți vor ridica sprancenele…

- Sala Ateneu a Filarmonicii „Mihail Jora” din Bacau a gazduit la sfarșitul saptamanii trecute faza zonala a Olimpiadei Naționale Corale la care au participat 11 coruri din invațamantul gimnazial din toate județele Moldovei. Comisia de jurizare a fost formata din specialiști ai muzicii corale din județele…

- – banii au fost obținuți accesand fonduri prin Programul Național de Dezvoltare Locala – numai la Colegiul Național “Costache Negri” vor fi investiți 10.361.308 lei, restul banilor fiind direcționați catre școli, gradinițe și creșe – investițiile coincid cu implinirea a 100 de ani de la inființarea…

- Am cunoscut-o pe Anastasia Ciobanu la un spectacol organizat, de 8 Martie, pe scena Ateneului, de Ansamblul „Busuiocul”, unde a recitat o poezie si a cantat o melodie care a impresionat publicul prin mesaj, dar mai ales prin voce. Am invitat-o la redactie, impreuna cu tatal ei, Remus Ciobanu, si am…

- Vineri, 9 martie 2018, incepand cu ora 10.00, a avut loc la Biblioteca Judeteana „C. Sturdza” Bacau, in cadrul Compartimentului pentru Copii din incinta Complexului Muzeal de Istorie „Iulian Antonescu”, prima editie a concursului judetean de creatie literara pentru nivelul de invatamant prescolar si…

- Compania Regionala de Apa Bacau (CRAB) a intrerupt apa in oraș! O avarie aparuta pe conducta de aducțiune de la Valea Uzului, in comuna Margineni, a intrerupt furnizarea apei potabile din aceasta sursa, incepand cu ora 12.00. In jurul orei 18.00, echipele S.C. CRAB S.A. au identificat avaria la aducțiune,…

- Municipiul Bacau a fost inclus in categoria „Centre sociale, economice și culturale importante” a Programului Operațional Comun Romania-Republica Moldova 2014-2020, impreuna cu orașele București, Piatra Neamț și Suceava. S-au deschis, astfel, noi oportunitați de investiții. Programul este finanțat de…

- Zeci de consumatori Thermoenergy indura frigul in apartamente dupa ce o conducta de agent termic a cedat in zona Miron Costin, in vecinatatea punctului termic nr. 2. Dupa numeroase sesizari facute de bacauanii afectați de aceasta avarie, se pare ca Thermoenergy a trimis o echipa de intervenție in teren…

- O casa a luat foc, astazi, in satul Pargarești din comuna cu același nume. Șapte autoutilitare de pompieri au ajuns la fața locului și au stins incendiul care a mistuit o suprafața de circa 300 de metri patrați ai imobilului. Articolul VIDEO: Incendiu in comuna Pargarești apare prima data in Deșteptarea-…

- Restanțele bancare ale bacauanilor erau, la 31 ianuarie, mai mari cu peste 1,5 milioane de lei fața de luna precedenta și au ajuns la aproape 78 de milioane de lei. Populația județului avea, la aceeași data, credite bancare de peste 3,61 de miliarde de lei, in creștere fața de 31 decembrie, dar economii…

- Iarași a venit zapada și iar s-au suparat concetațenii noștri pe drumari pe motiv ca nu se trece cu lama din cinci in cinci minute pe strada, pentru ca baieții care se grabesc la Mall sa poata circula ca vara. Cate injuraturi, cați nervi, cata suparare! Romanul și-a impușcat logica pentru ca nu vrea…

- Coridorul european de transport al gazelor naturale Eastring care urmeaza a fi construit din anul 2020 intre Slovacia și Bulgaria ar putea avea o ramificație prin zona Onești. Compania Transgaz a semnat un memorandum cu societatea Eustream din Slovacia privind dezvoltarea coridorului Eastring, care…

- Alocatiile de stat pentru copii platite in ianuarie 2018 au totalizat 353,798 milioane de lei, suma medie fiind de 96,79 lei/beneficiar, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In prima luna a acestui an, peste 3,655 milioane de copii au beneficiat…

- In aceasta seara, o soferita de 23 de ani, din Bacau, in timp ce conducea un autoturism pe strada 9 Mai, cand a ajuns la intersectia cu Bulevardul Unirii, in sensul giratoriu de la Economic, nu ar fi acordat prioritate de trecere unei ambulante, care era deja in sens, la volan fiind un tanar de […]…

- Vanzarile de carne de pasare ale companiei Agbricola Bacau au totalizat in volum, in 2017, 42.110 tone, cu 2% mai mult fața de anul precedent (41.265 tone) și cu 6,2% in valoare, in condițiile unei ușoare creșteri a prețului mediu. Cifra de afaceri este de aproximativ 401,324 de milioane de lei, fața…

- Milioane de turiști din intreaga lume sunt atrași de pitorescul insulelor și orașelor in culorile curcubeului din Italia. Semnificația acestor cuvinte o poți ințelege doar daca te hotaraști sa vizitezi aceste locuri minunate, unde strazile sunt liniștite și casele pline de culoare, iar localnicii veseli…

- La concertul de sarbatori, orchestra a fost dirijata de Juan Cantarell. Prezent din nou in aceasta seara, Cantarell va deschide programul cu una dintre cele mai reusite uverturi din creatia lui Gioachino Rossini – Cenusareasa. Tinerii artisti, care vor interpreta Concertul pentru doua piane si orchestra…

- Campania de toaletare a arborilor din Bacau este in plina desfașurare. Se lucreaza cu doua echipe, in special pe principalele aliniamente ale orașului, dar și in locații semnalate de cetațeni. Pe langa toaletare, in cazuri extreme sunt și taieri, in cazul in care copacii sunt batrani sau daca reprezinta…

- Liderii PSD au fost intrebați, azi, in cadrul unei conferințe de presa daca mai au majoritate in Consiliul Local (CL) Bacau și care va fi soarta Societații de Servicii Publice (SSP), avand in vedere ca se speculeaza faptul ca votul de joi a cazut din cauza “tradarii” unui consilier PMP. Majoritate exista,…

- Atmosfera de poveste, cu pomi incarcați cu zapada, cu mașini ingropate in zapada, cu banci acoperite de nea, cu alei inguste pe care și-au lasat amprenta pașii grabiți ai copiilor in drumul lung spre școala, toate aceste repere hibernale ne-au intors pe toți cu gandul la sarbatori. Mergand spre serviciu,…

- Saptamana a debutat cu schimbari la nivelul conducerii SC Thermoenergy Group SA Bacau. Radu Cristian Palade, director general al societații, a fost schimbat din funcție, in locul lui fiind numit Florin Paval. „Raman in cadrul societații, dar pe o alta funcție. Nici nu știu daca s-a finalizat procedura…

- Mai mulți bacauani au descoperit, la finele saptamanii trecute, ca din conturile lor de card au disparut sume importante de bani. Unul dintre aceste cazuri il constituie cel al unui pensionar care a descoperit, cu stupoare, ca i-au disparut 3.000 de lei din cont. A fost la banca, unde i s-ar fi comunicat…

- Reprezentanții salariaților Administrației Bazinale de Apa Siret, liderii Federației Sindicale Apehid din Bacau, s-au intalnit, vineri, 9 februarie, cu ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, cu secretarul de stat Adriana Petcu și cu reprezentanți ai conducerii Administrației Naționale Apele Romane…

- Ziua de 10 februarie este așteptata sa faca lumina in problema salariilor recalculate dupa „revoluția fiscala” impusa de coaliția PSD-ALDE. Pentru mulți salariați, mai ales pentru cei de la stat, 10 februarie este data primei chenzine din salariul aferent lunii ianuarie. Atunci oamenii vor vedea, negru…

- Prin Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL II), județul Bacau a primit o finanțare consistenta pentru modernizarea, reabilitarea și dotarea a 54 de unitați școlare, atat din mediul rural, cat și din urban. Este vorba despre 106,9 milioane de lei, adica peste 21 de milioane de euro, care vor…

- Maricica Luminița Coșa, prefectul județului, s-a intalnit cu reprezentanții Direcției de Sanatate Publica (DSP) in cadrul Comisei de Dialog Social și al Centrului de Control al Bolilor. La discuții au participat Valentin Ivancea, subprefect, Mihaela Arim, directorul DSP, și reprezentanții celorlalte…

- Primarul municipiului Piatra Neamt, Dragos Chitic, a fost trimis in judecata de procurorii DNA – Serviciul Teritorial Bacau pentru abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit. Potrivit unui comunicat al DNA, transmis joi AGERPRES, la data faptei…

- Aleșii județului au aprobat, in ședința de ieri, incheierea contractului de delegare a serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri, precum și concesionarea instalațiilor achiziționate prin proiectul „Sistem integrat de management al deșeurilor solide” catre operator. E vorba despre Asocierea Eco…

- Judetul Bihor a pierdut in 2016 peste 2.300 de locuri de munca in domeniul imbracamintei si incaltamintei, conform unui studiu Creditinfo Romania. Cu aceasta cifra (2.357 de persoane), Bihorul se claseaza pe locul intai pe tara intre judetele care au pierdut cei mai multi angajati in acest…

- Caricaturistul Victor Eugen Mihai (VEM) implineste (nu va vine sa credeti) fix 50 de ani, pe 30 ianuarie. De ziua lui, artistul isi face (ne face) un cadou pe masura: expozitia de caricatura „VEM – 50”, care va fi deschisa publicului marti, 30 ianuarie, ora 17.00, la Galeriile ALFA Bacau. Prima caricatura,…

- Sala Mare a Consiliului Județean Bacau a devenit arhiplina pe 24 ianuarie, in zi nelucratoare pentru funcționarii statului. In timp ce aceștia s-au bucurat din plin de ziua libera, Palatul Administrativ a fost gazda unor evenimente organizate de Ziua Unirii. Unul dintre ele a fost lansarea „Monografiei…

- Populația din Beijing a scazut pentru prima data in ultimii 20 de ani, a informat miercuri presa de stat chineza. Aceasta scadere este rezultatul eforturilor depuse de catre administrația orașului de a scoate din Beijing numarul mare de migranți, scrie CNN. Populația din Beijing a scazut cu 0,1% in…

- Anul acesta, targul Buhuși e pe cale sa-și schimbe mult… chipul, daca va urma traseul optimist pe care ni l-a schițat primarul Vasile Zaharia. Unele dintre aceste speranțe vor prinde sigur viața, intrucat au aprobate sursele de finanțare. Strazile Mircea Voievod (asfalt, rețea de apa potabila și canalizare,…

- Euroii s-au tot adunat la loto, insa, fara ca vreun norocos sa și-i adjudece, astfel incat, in prezent, numai potul cel mare de la jocul Joker a ajuns sa depașeasca, atenție!, 3 milioane de euro. Mai exact, s-a strans un report cumulat de 3,2 milioane de euro. Numai ca, iata!, și la 6 din 49, […] Articolul…

- Indragitul folkist Daniel Iancu revine in Bacau, in aceste zile, dar nu doar pentru o cantare așa cum de fiecare data o face, ci, in primul rand, pentru a lansa in fața publicului bacauan romanul „Țanțaru’”. „Țanțaru” este un roman dedicat bunicilor autorului, intre paginile caruia, spun criticii, cititorul…

- De luni, 15 ianuarie, societatea Romprest a reluat activitatea de colectare a deșeurilor din municipiul Moinești și transportarea lor la depozitul din Bacau. Decizia este urmarea creșterii numarul locuitorilor platitori la 13.300 și a numarului agenților economici care au contract cu firma la 75 la…

- “Noi nu am renuntat la investitii, am pus doar diminuare de sume. În loc ca un obiectiv sa îl poti finaliza în doi ani, l-ai gradat pe patru ani de zile, daca vorbim de parkinguri sau alte lucruri. Am diminuat alocarea de suma. Nu am renuntat în fapt la obiectivele majore…

- Maricica Luminița Coșa, prefectul județului Bacau, a decis ca numarul angajaților care raspund de inmatricularea mașinilor și eliberarea permiselor auto sa fie marit in prima jumatate a anului 2018. Concret, prefectul a dispus ca de luni, 15 ianuarie, șase lucratori din cadrul Serviciului Public Comunitar…

- Acum cinci ani, publicul bacauan avea intalnire cu artistii care vor concerta in aceasta seara: Matei Corvin si Antonio di Cristofano. Pianistul interpreta atunci Concertul nr.2 de Serghei Rahmaninov si orchestra incheia simfonicul cu Simfonia a VII-a de Prokofiev. Astazi, Antonio di Cristofano este…

- Compania care administreaza in prezent sistemul de alimentare cu apa și rețeaua de canalizare a municipiului Onești, Regia Autonoma Județeana de Apa Constanța, va incepe in acest an proiecte de investiții de circa 21 de milioane de euro pentru reabilitarea și modernizarea acestora. In jumatate de an…

- Pana pe 20 martie, tinerii pasionați de cinematografie se pot inscrie pentru participarea la cea de-a șasea editie a Festivalului Super, un eveniment realizat integral de adolescenti. Daca ai intre 14 și 19 ani și ești la liceu, trimite-ne filmul tau completand urmatorul formular de pe site-ul Super:…

- La inceput de 2018, directorul CSM Onești, Ingrid Istrate este conectata deja la Olimpiada din 2020 A inceput munca pe 3 ianuarie. O data cu gimnastele. Dar despre gimnaste vom mai vorbi. Mai ales ca gimnastica reprezinta marele of din 2017 al lui Ingrid Istrate. Directorul CSM Onești a inceput, deci,…

- Populația județului avea, la 1 decembrie, credite bancare de peste 3.600 de milioane de lei, in creștere fața de 1 noiembrie, dar restanțele bancare au scazut din nou, semnificativ. Restanțele – conform raportului facut public de Banca Naționala a Romaniei – au ajuns la mai puțin de 108 milioane de…