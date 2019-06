Responsabili cu site-uri de filme piratate, achitaţi în Spania Cei patru acuzati, fondatorul si trei fosti administratori ai site-urilor, riscau doi ani de inchisoare in acest proces, prezentat de presa locala ca fiind cel mai mare de acest gen din Spania. O asociatie de producatori din domeniul audiovizual au estimat ca site-urile seriesyonkis.com, peliculasyonkis.com si videosyonkis.com au provocat un prejudiciu de peste 500 de milioane de euro detinatorilor de drepturi de autor. 'Pe aceste site-uri nu exista niciun fel de continut audiovizual, ele s-au limitat la publicarea de link-uri catre alte servere pe care se aflau filmele si serialele',… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

