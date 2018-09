Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele sârb Aleksandar Vucic a declarat ca doreste garantii ca tara sa va adera la Uniunea Europeana în 2025 ca parte a unui eventual acord cu Kosovo, dorit de Bruxelles, care ar deschide calea ambelor parti de a se alatura blocului comunitar, relateaza Agerpres. Serbia…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic nu va discuta vineri, la Bruxelles, cu presedintele kosovar Hashim Thaci si nu se stie daca si unde vor continua tratativele cu Pristina, a anuntat vineri seful Biroului guvernamental sarb pentru Kosovo-Metohija, Marko Djuric, transmite Tanjug. Djuric…

- "Nu vor fi pasi in aceasta directie pana cand nu se va ajunge la un acord", a insistat Dacic intr-o conferinta de presa la Belgrad, comentand informatiile ca Pristina pregateste demarcarea frontierei cu Serbia.Dacic a reiterat ca nu exista nicio indoiala cu privire la dorinta Belgradului…

- Președintele sarb Aleksandar Vucic a anunțat vineri ca va efectua o vizita oficiala in Kosovo la inceputul lunii septembrie, in aceeași perioada in care la Bruxelles va avea loc o noua runda de discuții privind normalizarea relațiilor intre Belgrad și Priștina, relateaza publicația Balkan Insight.

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a anuntat vineri ca va efectua o vizita oficiala in Kosovo la inceputul lunii septembrie, in aceeasi perioada in care la Bruxelles va avea loc o noua runda de discutii privind normalizarea relatiilor intre Belgrad si Pristina, relateaza publicatia Balkan Insight.

- Președintele sarb Aleksandar Vucic a declarat ca spera ca omologul sau rus Vladimir Putin sa efectueze o vizita oficiala in capitala Serbiei, Belgrad, in luna noiembrie, relateaza site-ul agenției Tass, potrivit Mediafax."Președintele francez Emmanuel Macron va vizita Serbia in luna decembrie,…

- Ucraina nu recunoaste Kosovo si respecta pe deplin integritatea teritoriala a Serbiei, a declarat marti, la Belgrad, presedintele ucrainean Petro Porosenko, relateaza Tanjug, informeaza Agerpres."Nu am recunoscut (independenta) Kosovo si pozitia noastra este ca o solutie la aceasta problema…

- Ucraina nu recunoaste Kosovo si respecta pe deplin integritatea teritoriala a Serbiei, a declarat marti, la Belgrad, presedintele ucrainean Petro Porosenko, relateaza Tanjug. "Nu am recunoscut (independenta) Kosovo si pozitia noastra este ca o solutie la aceasta problema ar trebui cautata…