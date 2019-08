Judecatoarea Dana Girbovan a anuntat miercuri seara ca isi retrage demisia din magistratura, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a respins propunerea premierului de a o numi in functia de ministru al Justitiei. Premierul a inaintat trei propuneri de noi miniștri in cursul zilei de luni, iar miercuri, președintele Klaus Iohannis le-a respins in bloc. Judecatoarea The post Respinsa de președintele Klaus Iohannis, Dana Girbovan iși retrage demisia din magistratura appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .