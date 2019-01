Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PSD, Codrin Ștefanescu, a declarat ca premierul Viorica Dancila are mai multe opțiuni, dupa ce președintele Klaus Iohannis a refuzat numirile Olguței Vasilescu la Dezvoltare și a lui Mircea Draghici la Transporturi. Ștefanescu a explicat ca Dancila poate lua inclusiv decizia…

- Premierul Viorica Dancila, declarații in debutul ședinței de guvern de astazi."Președintele a confirmat inca o data ca nu poate sa iși exercite rolul de mediator. Fiecare ieșire araa ca are accese puternice politice fiecare ieșire fiind un atac la adresa PSD, I-am cerut domnului președinte …

- Premierul a trimis cererile de remaniere a lui Lucian Șova și Paul Stanescu de la Transporturi, respectiv Dezvoltare și numirea in loc a Olguței Vasilescu și a lui Ilan Laufer. Iohannis a respins cele doua numiri, dar nu a acceptat nici remanierile. Intre timp, Șova și Stanescu și-au prezentat demisiile,…

- Ilan Laufer a anuntat luni, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca a fost desemnat „consilier onorific neremunerat” in Guvernul condus de Viorica Dancila. Acesta s-a declarat mandru si a anuntat ca va folosi toata experienta acumulata, in special in contextul preluarii presedintiei Consiliului…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca Guvernul va sesiza CCR, dupa ce presedintele Klaus Iohannis nu a luat nicio decizie in ceea ce priveste numirea noilor ministri de la Dezvoltare si Transporturi, Lia Olguta Vasilescu, respectiv Mircea Draghici.

- Deputatul PSD Lia Olguta Vasilescu a declarat ca de joi Ministerul Transporturilor va fi blocat pentru ca inceteaza mandatul lui Lucian Sova. "Maine (joi - n.red.) este o problema foarte mare pentru Ministerul Transporturilor, cel putin, pentru ca expira cele 15 zile. Dupa cum stiti, legea…

- CCR a decis, in 2008, ca presedintele poate refuza o singura data, motivat, o propunere de ministru. PSD ar putea face rocada intre ministrii respinsi de Iohannis, iar seful statului e o obligat sa accepte. Asta ar insemna ca Lia Olguta Vasilescu sa treaca la Dezvoltare, iar Ilan Laufer la Transporturi.…