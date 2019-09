Respingerea candidaturii lui Trocsanyi, o "vânătoare de vrăjitoare" Eurodeputatul Fidesz Jozsef Szajer a reclamat la randul sau, intr-o discutie cu ziaristii ungari de la Bruxelles dupa audiere, ca ar avea loc "o vanatoare de vrajitoare" si ca exponentii stangii europene il ataca pe Trocsanyi pentru ca, in calitate de ministru al justitiei, a elaborat si aprobat legi care au pus capat migratiei ilegale in Ungaria. Vicepresedintele JURI Serghei Lagodinsky a explicat presei ca membrii comisiei au stabilit existenta unui conflict de interese intre candidatura lui Trocsanyi si firma de avocatura Nagy & Trocsanyi, care are contracte cu statul ungar. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

