Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a dat asigurari ca Romania ramane un membru stabil al Uniunii Europene și i-a rugat pe cei care vorbesc despre ieșirea din UE sa dea dovada de responsabilitate. Comisia Europeana a recomandat Romaniei, in raportul MCV publicat marti, sa suspende imediat punerea in…

- Conferința de presa organizata de ALDE Salaj, vineri, 2 noiembrie, la sediul ALDE din Zalau, a avut ca tema principala propunerea formațiunii politice referitoare la realizarea unui acord al partidelor parlamentare privind statul de drept și respectarea drepturilor și libertaților cetațenilor. La conferința…

- Promovarea unui dialog politic moldo-slovac consecvent, dezvoltarea relațiilor comercial-economice și de alt ordin intre Republica Moldova și Slovacia, precum si sprijinul partenerilor de la Bratislava in implementarea agendei de reforme structurale conform Acordului de Asociere RM-UE, au

- Seful diplomatiei romane, Teodor Melescanu, a participat miercuri, in contextul prezentei la Adunarea generala a ONU de la New York, la reuniunea ministeriala informala cvadrilaterala Bulgaria - Croatia - Grecia - Romania, organizata de vicepremierul si ministrul de externe croat, Marija Pejcinic…

- Comisia de politica externa a Senatului a trimis o scrisoare ministrului Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, in care ii solicita sa spuna in ce masura mai este utila intereselor Romaniei mentinerea lui George Maior in postul de

- Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului Romaniei din 13 septembrie 2018 I. PROIECTE DE LEGE 1. PROIECT DE LEGE privind aprobarea participarii Romaniei la sistemul Natiunilor Unite al Echipelor de evaluare si coordonare in caz de dezastre, precum si pentru…

- Avocatul Poporului va analiza solicitarea publica a Președintelui Romaniei de formulare a unei excepții de neconstituționalitate referitoare la Ordonanța de urgența privind rectificarea bugetara, dupa publicarea acesteia in Monitorul Oficial Avocatul Poporului va analiza cu atenție solicitarea publica…

- A trecut si 23 august fara ca vreun batran comunist sa simta nevoia sa iasa cu flori si steaguri in mana si sa defileze prin fata statuilor care simbolizeaza eliberarea patriei noastre de sub jugul fascist. Nu prea mai exista nici astfel de monumente, cu exceptia celor ale soldatului sovietic eliberator.…