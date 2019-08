Respectarea armistiţiului de la Idleb depinde de Turcia Emisarul Bashar Jaafari se afla in capitala kazaha Nur-Sultan (fosta Astana), unde are loc de joi o noua sesiune de negocieri de pace intre Rusia si Iran, sustinatori ai regimului sirian, si Turcia care ii apara pe rebeli.



"Acordul de incetare a focului este conditionat de respectarea de catre Turcia a acordurilor de la Astana si Soci privind dezarmarea teroristilor", a spus Jaafari, acuzandu-i pe acestia ca au bombardat trupele siriene ''din teritorii pe care Turcia le controleaza'' si apreciind ca incetarea focului este ''un test al intentiilor Turciei''.



El le-a cerut participantilor…

Sursa articol: dcnews.ro

