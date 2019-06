Reșițenii s-a delectat pe ritmurile muzicii Ioanei Ignat In Parcul Carașana, programul artistic a fost dedicat celor mici. Copiii au vizionat piesele de teatru puse in scena de actori care i-au introdus in lumea magica a poveștilor. De asemenea, cei mici au fost pictați pe fața, s-au jucat cu baloanele și au interacționat cu actorii. Atmosfera a fost una de sarbatoare, iar oamenii prezenți cu mic cu mare in centrul orașului au putut gusta din minunatele bunatați pregatite de comercianții prezenți la acest eveniment. Sambata seara urca pe scena Rua, Argatu și trupa Subcarpați, spre deliciul publicului tanar. Nicoleta Moraru Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

