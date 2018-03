Resita va pune turele pe 486 de blindate Dupa ce Ministerul Apararii Nationale si cel al Economiei au anuntat semnarea actelor vizand productia de transportoare blindate, Ioan Popa, primarul Resitei, spune ca acestea sunt de bun augur pentru municipiul de pe malurile Barzavei. Intr-unul dintre cazuri, este vorba despre producatorul german Rheinmetall, care ar putea revigora industria resiteana de armament. „Sincer, este un subiect la care lucram cel putin de jumatate de an, noi, administratia publica locala, eu ca primar, impreuna cu Rheinmetall, a precizat Nelu Popa in cadrul unei conferinte de presa sustinute luni, 19 martie.… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In cel mai recent raport de tara privind evolutia economica a Romaniei, Comisia Europeana (CE) a criticat reducerea contributiei virate Pilonului II de pensii administrate privat, avertizand ca aceasta masura va pune probleme suplimentare sistemului de pensii, a anuntat luni Asociatia pentru Pensiile…

- Gorjeanul care a facut transplant de plamani la Viena e in coma. Adrian Lupu, barbatul din comuna Farcașești, județul Gorj, care in anul 2016 a facut un transplant de plamani la clinica AKH din Viena, se afla internat, in stare grava, la Spitalul Județean din Targu-Jiu. Mai exact, pacientul este in…

- Chirurgul Doina Hrehoret de la Institutul Clinic Fundeni este unul dintre cei 4 medici romani care face transplant hepatic. Nu, nu ati citit gresit. Avem doar 4 medici in toata Romania care fac asta. 3 la Bucuresti si, de curand, unul la Iasi. Ea este singura femeie din acest cvartet de chirurgi de…

- Președintele Pasztor se va intalni cu Ryanair la Dublin, peste doua saptamani, pentru a tranșa situația privind zborurile Ryanair la Oradea. Compania aeriana a anunțat deja ca va suspenda zborurile de la Oradea, din toamna. JURNAL BIHOREAN: Domnule președinte, Ryanair a anunțat ca…

- Intalnirea a incercat sa aduca la un loc responsabili din diverse institutii si cei ai firmelor producatoare de echipamente in domeniul situatiilor de urgenta. Mai mult, interesul Romaniei este acela ca firmele straine sa isi orienteze productia si spre Romania. „A fost un prim pas…

- Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa, va renunta incepand cu programul de iarna (finalul lunii octombrie-inceputul lunii noiembrie 2018) la cursele de pe aeroportul din Oradea. „Din motive comerciale, Ryanair nu va opera zboruri din/catre Oradea in programul de iarna…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a precizat, miercuri, ca discutile cu producatorii de imunoglobulina sunt constructive, mentionand ca se va gasi o rezolvare. Intalnirea are loc dupa ce ministrul a declansat mecanismul de protectie civila. "Discutia inca nu s-a terminat, va continua…

- In perceptia romanilor, Alexandria, Drobeta Turnu-Severin, Calarasi, Resita si Miercurea Ciuc sunt orasele cu cele mai nesatisfacatoare facilitati de transport din tara, potrivit unui studiu realizat de Storia in colaborare cu D&D Research, realizat pe un esantion de 250.000 de oameni din 586 de cartiere.…

- In perceptia romanilor, Alexandria, Drobeta Turnu-Severin, Calarasi, Resita si Miercurea Ciuc sunt orasele cu cele mai nesatisfacatoare facilitati de transport din tara, pottrivit unui studiu realizat de Storia in colaborare cu D&D Research, realizat pe un esantion de 250.000 de oameni din 586 de…

- Compania aeriana Wizz Air, liderul pietei locale, a transportat anul trecut circa 700.000 de pasageri pe rutele operate din si spre Timisoara, dintr-un total de patru milioane de clienti inregistrati din 2008, atunci cand operatorul a inceput zborurile pe acest aeroport. Wizz Air a deschis…

- CHIȘINAU, 24 feb — Sputnik. Meritul de a fi lansat inițativa organizarii unui campionat mondial la fotbal între națiuni, precum și de a o fi promovat cât se poate de activ și insistent, îi aparține lui Jules Rimet, președintele de atunci al Federației intrernaționale…

- Ryanair iși inchide baza de la Timișoara, motivand ca aceasta nu se justifica economic. Prin urmare, dispar cateva zboruri, care in perioada de cand au fost lansate, nu au avut un grad de ocupare mai mare de 70%. Exista și o veste buna: comapnia lowcost va continua sa efectueze zboruri spre București.

- Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa, a anuntat joi ca va inchide baza sa din Timisoara, cu o aeronava alocata, incepand cu 25 martie.”Doua rute catre Milano si Bucuresti din/catre Timisoara vor continua sa fie operate cu aeronave alocate altor baze pe durata programului…

- Ryanair a anunțat ca iși va inchide baza de la Timișoara incepand cu data de 25 martie. Cele doua rute, spre Milano și București vor continua sa fie operate in continuare. Ryanair, cel mai mare operator low-cost din Europa, a anunțat ca incepand cu data de 25 martie iși va inchide baza de la Timișoara.…

- Concertul extraordinar de Marțișor va avea loc la Sala Capitol a Filarmonicii “Banatul”, joi, 1 martie, de la ora 19:00. Flautistul de origine romana Matei Ioachimescu și pianistul venezuelean Alfredo Ovalles, renumiți la nivel internațional, invita timișorenii la un show de excepție,…

- In perioada 16-18 februarie 2018 la Timisoara a avut loc editia a III-a a Festivalului-Concurs „Prietenii Muzicii”, organizat de Fundatia Culturala PRO PIANO Romania. Competitia se adreseaza elevilor care studiaza pianul, atat in scolile si liceele vocationale, cat si in cadrul altor institutii…

- Exremele pietei rezidentiale. Clujul e in top cu 1.460 euro/mp, la polul opus preturi de 3 ori mai mici Dezvoltarea pieței locale este foarte asimetrica, aceasta avand ca centre de interes marile centre regionale. De prin 2014 încoace, se vorbește despre o revenire clara a pieței rezidențiale…

- Charterele de Turcia, Tarom și Ryanair au cele mai multe intarzieri și anulari Pasagerii companiilor aeriene care opereaza in Romania ar fi trebuit sa primeasca despagubiri de 12 milioane de euro din cauza intarzierilor sau anularii curselor in 2017. Zborurile catre Turcia au inregistrat cele mai multe…

- „Viziteaza-ma!!! O perspectiva a orașelor transfrontaliere prin atribuțiile turistice“ este numele unei noi initiative transfrontaliere pentru care si-au dat mana, luni, 12 februarie, pe malurile Barzavei, Ioan Popa, primarul Resitei, si Dragan Milici, primarul de Veliko Gradiste. Proiectul pune…

- Dinamo a invins, luni, in deplasare, cu scorul de 4-3 (0-0), echipa Concordia Chiajna, in etapa a 24-a din Liga 1, iar in urma acestui succes formatia pregatita de Vasile Miriuta a urcat pe loc de play-off. Cornel Dinu uda victoria echipei sale de suflet cu stropi de ironie. Si-a fixat tintele…

- In etapa a XVII-a a Diviziei A de handbal feminin, Seria B, CSU Reșița va avea parte de un meci dificil. Studentele se vor deplasa in Maramureș, pentru intalnirea cu liderul Seriei B, echipa Minaur Baia Mare, care este ca și promovata in Liga Florilor. Handbalistele pregatite de profesorul…

- Nemtii de la Rheinmetall, cea mai mare din industria de armament din Europa, se arata interesati de a readuce la viata fabrica de armament Arsenal, de la Resita, aflata acum in conservare. Intenta vine dupa ce la Moreni, aceeasi fabrica de armamanet cu capital nemtesc, a semnat un partenereiat cu Automecanica…

- „Impreuna cu primarul municipiului Reșița, domnul Ioan Popa, astazi, am primit vizita reprezentanților companiei germane Rheinmetall Group, la sediul Palatului Administrativ. Discuțiile purtate cu delegația condusa de domnul Martin Rill s-au axat pe oportunitațile de investiții la S.C. Arsenal…

- ”La nivel de dialog politic și chiar la nivel personal, relația cu Ungaria a cunoscut o creștere cantitativa foarte importanta. Aș vrea sa va dau un singur exemplu ca sa ințelegem care este baza dezvoltarii relației dintre Romania și Ungaria, intr-o mare masura.”, a spus ministrul. Romania…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca scaderea pietelor bursiere internationale nu ne afecteaza, iar imprumutul de doua miliarde de euro luat recent de tara noastra de pe pietele externe "arata foarte clar interesul investitorilor fata de piata din Romania". "Teoretic,…

- Teodorovici, despre caderea pietelor bursiere: Nu ne afecteaza Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, referitor la caderea pietelor bursiere, ca acest lucru nu afecteaza Romania, adaugand ca investitorii sunt interesati de economia romaneasca, avand in vedere imprumutul de doua…

- Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, stimați telespectatori, admiratori, romani, s-a scris un deceniu de istorie! Protagoniști: doi baieți cu nume-n buletin de Simion Razvan și Oțil Daniel și cu fost domiciliu la Reșita, actualmente București.

- Chiria pentru un apartament de doua camere varia la finele anului trecut intre minime de 150 de euro in municipiul Drobeta Turnu-Severin și 160 de euro in Sfantu Gheorghe și 350 de euro in București, cel mai mare nivel, de 400 de euro pe luna, fiind inregistrat in Cluj-Napoca, arata raportul Imobiliare.ro…

- Resita se pregateste pentru una dintre cele mai asteptate manifestari din acest inceput de an. „Cu prilejul fasangului, pe strazile Resitei umblau mascatii. In duminica fasangului obiceiul isi gasea apogeul. Mascatii cutreierau strazile singuri sau in grup, strazile vuiau de spectatori. Intreaga vale…

- Concursul Eurovision care are loc in fiecare an se bucura de ur real succes atat in Europa cat si in Romania. In ultimii trei ani finalele selectiei nationale Eurovision Romania au fost organizate la Brasov, Craiova si Baia Mare. Anul acesta finala va avea loc la Bucuresti. 2018 este primul an in care…

- Se spune ca mersul pe jos, cea mai naturala forma de deplasare umana, ar aduce numeroase beneficii pentru sanatate. O deplasare per pedes, dimineața, catre locurile de munca, macar un kilometru-doi, ne-ar putea menține in forma și ne-ar da elan pentru intreaga zi. Pentru un timișorean care face incercarea…

- Calatoriile au devenit o experienta tot mai accesibila pentru romanii care vor sa descopere tarile si culturile vecine, dar si pe cele dincolo de granitele continentului. Aceasta este concluzia la care a ajuns echipa momondo.ro, dupa ce a analizat cautarile de zbor efectuate de catre acestia pentru…

- Calatoriile au devenit o experiența tot mai accesibila pentru românii care vor sa descopere țarile și culturile vecine, dar și pe cele dincolo de granițele continentului. Aceasta este concluzia la care a ajuns echipa momondo.ro, dupa ce a analizat cautarile de zbor efectuate de catre aceștia…

- Circa 15.000 de persoane protestau sambata seara in Piața Universitații din București fața de modificarea legilor justiției și a Codurilor penale. Piața Universitații a fost ocupata de manifestanți, anterior existand incidente in anumite sectoare din piața cu jandarmii. Proteste au loc și la Timișoara…

- "Sambata seara, in Bucuresti si in alte orase din tara au loc proteste de sustinere a luptei impotriva justitiei, de atentionare a PSD asupra faptului ca scoate Romania din Europa cu fiecare nou gest. USR sustine manifestarile si este alaturi de cetatenii care au decis sa manifesteze pasnic pentru…

- Cele mai cautate destinații de vacanța in 2018. Spania și Italia se numara printre țarile pe care romanii vor sa-și petreaca vacanța. Spre deosebire de ultimii ani, durata de relaxare este acum mai scurta, cei mulți dintre turiști optand pentru city-break-uri și vacanțe de cel mult șapte zile. La mare…

- Politistii si procurorii DIICOT au efectuat perchezitii la o retea de traficanti de persoane care racolau tinere si apoi le obligau sa se prostitueze Italia, Spania, Germania, Austria si Belgia. Descinderile au avut loc in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov, Ialomita, Bacau si Dolj.

- Prețul apartamentelor a crescut la Cluj-Napoca în mod radical în 2017, fața de 2016. Raportat la anul anterior, capitala Transilvaniei se distinge prin creșterea-record fața de trimestrul al patrulea din 2016, respectiv 18,9%; acest salt poate fi pus pe…

- Lantul hotelier Radisson Blu va deschide la Timisoara cel de-al patrulea hotel din Romania sub acest brand, dupa cel din Bucuresti de pe Calea Victoriei si cel din Brasov care va fi inaugurat anul viitor. The Rezidor Hotel Group, una din cele mai dinamice companii hoteliere din lume, a anuntat…

- Cu prilejul Zilei Culturii Nationale, Institutul Cultural Roman de la Viena, in colaborare cu Ambasada Romaniei la Viena si Asociatia „Mihai Eminescu“ din Viena, organizeaza un eveniment dedicat poetului Mihai Eminescu, de la nasterea caruia se implinesc 168 de ani pe 15 ianuarie 2018. La sala Eroica…

- Cu prilejul Zilei Culturii Nationale, Institutul Cultural Roman de la Viena, in colaborare cu Ambasada Romaniei la Viena si Asociatia „Mihai Eminescu“ din Viena, organizeaza un eveniment dedicat poetului Mihai Eminescu, de la nasterea caruia se implinesc 168 de ani pe 15 ianuarie 2018. La sala Eroica…

- Municipalitatea resiteana promitea ca va schimba regulile vizavi de reclamele care incarca greu aspectul urbei. Iar joi, 11 ianuarie – in cadrul unei conferinte de presa sustinute alaturi de arhitectul-sef Mihaela Copia –, primarul Ioan Popa ne-a aratat zeci de poze ilustrand cladiri pe a caror fatada…

- Cei mai buni studenti romani din Romania si din strainatate au fost premiati la cea de-a XI-a editie a Galei Ligii Studentilor Romani din Strainatate (LSRS), in cadrul unei festivitati ce a avut loc in sala C.A. Rosetti a Palatului Parlamentului. „M-am gandit mult si am decis ca trebuie…

- Compania aeriana low-cost Ryanair a anuntat, miercuri, ca in 2017 a transportat un numar record de 129 de milioane de pasageri, in pofida primei greve a pilotilor din istoria companiei, care a obligat-o sa anuleze mai multe mii de zboruri, transmite AFP, preluata de Agerpres. Ryanair a subliniat…

- Compania aeriana low-cost Ryanair a anuntat, miercuri, ca in 2017 a transportat un numar record de 129 de milioane de pasageri, in pofida primei greve a pilotilor din istoria companiei, care a obligat-o sa anuleze mai multe mii de zboruri. Ryanair a subliniat ca numarul pasagerilor transportati…

- Compania aeriana low-cost Ryanair nu a reusit sa evite prima greva a pilotilor din istoria sa, dupa ce vineri pilotii din Germania au oprit activitatea timp de patru ore, transmit Reuters, preluata de Agerpres. Joi, sindicatul piloţilor Vereinigung Cockpit (VC) informase că vor avea loc vineri…

- Compania aeriana low-cost Ryanair nu a reusit sa evite prima greva a pilotilor din istoria sa, dupa ce vineri pilotii din Germania au oprit activitatea timp de patru ore, transmit Reuters si DPA. Joi, sindicatul pilotilor Vereinigung Cockpit (VC) informase ca vor avea loc vineri miscari…

- Compania aeriana low-cost Ryanair nu a reusit sa evite prima greva a pilotilor din istoria sa, dupa ce vineri pilotii din Germania au oprit activitatea timp de patru ore, transmit Reuters si DPA. Joi, sindicatul pilotilor Vereinigung Cockpit (VC) informase ca vor avea loc vineri miscari de…

- La inceputul acestei luni, Jurnal CS scria despre intentia unui nevazator din Resita, ramas fara un loc de munca, de a protesta in fata Palatului Prefectural. Iuga Sorin Preda, de profesie maseur, a cerut sprijin autoritatilor pentru a-si gasi de lucru, pentru a nu se „ajunge la situatia…

- – Domnule Mircea Voinea, sunteți unul dintre oamenii de afaceri din Buzau care face cinste județului in care iși desfașoara activitatea. Pe scurt, cum a debutat afacerea cu biohumus și ce v-a determinat sa investiți in acest domeniu? – Sincer, n-a debutat ca o afacere, ci ca o dorința de a asigura familiei…